Darby Allin siempre está dispuesto a hacer las cosas más locas que un ser humano es capaz de realizar. Pero no siempre le salen bien. Podemos hablar de sus locuras en AEW, que para él son como terapia.

Embed from Getty Images

► Darby Allin, un récord fallido y 15 tiburones

O fuera de la empresa y de la lucha libre, como cuando batió el récord del backflip a mayor altura durante su escalada del Monte Everest. Y de la misma manera, intentó hacer historia con el de menor altura.

Para ello, como el luchador explica en Wild Ride! de Steve-O, bajó al fondo del océano con su patinete. Sin embargo, en esta ocasión no pudo conseguirlo.

“Yo hice el kick flip a mayor elevación y luego llevé mi patineta al fondo del océano para intentar hacer el kick flip más bajo. Había 15 tiburones nadando alrededor de mi cabeza. Fue jodidamente difícil. Ni siquiera puedo describir lo difícil que fue hacer un kick flip en el fondo del océano. “No tengo ni idea de cómo pensé que funcionaría. En ese momento pensé: ‘Ya lo hice en el Monte Everest. Va a ser brutal bajo el agua.’ Creí que iba a flotar, así que me até un pedazo de chaleco salvavidas. Tenía que poner atención al kick flip o a los tiburones que tenía alrededor de la cabeza. Terminé haciendo un finger flip. Podemos decir que fue el finger flip más bajo del mundo.”