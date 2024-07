El Campeón Mundial, Swerve Strickland, está siendo promovido como el líder del Team AEW (Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed) de cara al combate Blood and Guts de Dynamite contra The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry).

► Darby Allin de Swerve Strickland

Sin embargo, Darby Allin no lo ve así, como explica en un video grabado después de Collision:

«Blood and Guts es el miércoles. Es algo gracioso porque estoy hablando con mis doctores y acabo de regresar de Anarchy In The Arena donde estaba colgado boca abajo y me dieron una superkick en la cara y mi nariz explotó como una fuente. La misma nariz que me rompí al ser golpeado por un autobús. Parece que el universo está en mi contra en este momento. Salí de esa lucha, estaba sacando tachuelas de mi labio y luego le dije a Tony Khan que quería volver justo a tiempo para Blood and Guts. Esta noche tenía que estar en Collision. Sabes, eso es lo que pasa con Collision. Los Young Bucks, todos esos EVP, nunca aparecen. Pensé que esto era su bebé. Pensé que AEW era su bebé. Parece que no les importa. Le digo a todos que nunca hacen radio. Nunca hacen TV. Hacen lo mínimo necesario… No, hombre. AEW es mi bebé.

«No me detendré ante nada para asegurarme de que todos lo sepan. Porque esta es la misma empresa que permitió que mi familia se retirara. Les compré una casa. No hay nada que no haría por este lugar. Pero ¿sabes qué realmente me molesta? Tenemos a Swerve. Odio todos estos anuncios de Blood and Guts. El equipo AEW liderado por Swerve. Swerve no se va. No es mi líder. En lo que a mí respecta, fui yo quien lo metió en un ataúd el año pasado en All In y cerré el ataúd. No estoy diciendo que debería estar protagonizando este All In. Pero ¿sabes qué? Estoy de vuelta. Quiero el Campeonato TNT, quiero el Campeonato Mundial, quiero todos los cinturones. En lo que respecta a Blood and Guts, voy a dejar a un lado mi historia con Swerve solo por una noche. Tenemos peces más grandes que matar, y esos son los Elite. Jack, lo dije allá afuera esta noche, quiero verte en Wembley».

