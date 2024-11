Darby Allin: «‘Superestrella de WWE’ es un término estúpido»

El luchador de AEW Darby Allin nunca va a ser un luchador de WWE. No porque en la compañía no quisieran contratarlo sino porque él mismo ha aclarado en varias ocasiones que quiere permanecer toda su carrera en la casa Élite:

«Estoy muy contento con todo y con mi crecimiento con AEW, pero también con que me dejen ser yo mismo. No he evitado esto, le digo a Tony que quizás soy el peor hombre de negocios de la lucha libre profesional porque nunca va a haber una guerra de ofertas por Darby Allin. Amo tanto a AEW que no voy a jugar. No voy a ser como, ‘¿qué pasa si me voy a otro lugar? No, sólo estoy siendo real, Darby Allin va a vivir y morir en AEW«.

Embed from Getty Images

► Superestrella de WWE

Pero si tomara ese camino se convertiría en Superestrella -como hicieron pasados compañeros suyos como Cody Rhodes, Jade Cargill, CM Punk, Andrade o Lexis King– pues así llama WWE a sus luchadores, como hacía con las Divas (luchadoras) antaño.

Dicho esto, a Darby le parece que ese término es estúpido, como señala en el programa ‘Meal And A Match’ de la misma AEW:

“Creo que ser un portavoz para los jóvenes, ser alguien con quien puedan identificarse al verme, es importante. No estoy entrando diciendo ‘oye, todo es perfecto, soy una Superestrella’. La palabra ‘Superestrella’ me parece un término tan estúpido. Como si dijeran ‘ustedes están aquí abajo y nosotros aquí arriba, somos Superestrellas’. No, yo soy uno de ustedes que lo logró, ¿me entiendes? Y tú también puedes lograrlo.”

A un servidor le gustaría hacer un apunte. Es imposible que una palabra pueda hacer sentir de una manera u otra a una persona. Es esta la que se provoca un semtimiento de acuerdo a su pensamiento sobre la misma.

Embed from Getty Images

Por otro lado, a Allin tampoco le gusta el término «pilares» que AEW usaba para referirse a él, MJF, Sammy Guevara y Jack Perry:

«La verdad es que nunca me ha gustado ese término, ‘pilares’. Nunca me ha gustado, nunca. Me suena a una frase pegadiza y cursi que Max se inventó. Para mí, eso de ser pilares, suena como si estuviéramos por encima de los demás, y sinceramente, creo que cualquiera que esté comprometido con esta empresa es un pilar a mi parecer. Así que no se trata solo de cuatro tipos, ¿sabes?».

Embed from Getty Images