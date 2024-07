Durante el episodio de AEW Dynamite del 17 de julio, Darby Allin protagonizó un gran momento que fue también un homenaje a Owen Hart. Y a Sting. Ocurrió al bajar de lo alto de la arena descolgándose de las bigas con una cuerda.

► Martha Hart lo aprobó

Fue un tributo que podría no haber sucedido si Martha Hart, la viuda de Owen, no lo hubiera aprobado, como Allin revela en su reciente entrevista en Battleground, en la cual también comparte que tenían un plan b en caso de que así fuera.

«El Plan B era salir con un lanzallamas [risas], para quemar a un tonto. Pero no, estaba sentado justo al lado de Tony [Khan], y ella se acercó justo antes de salir, cuando presentó a Danielson con el trofeo de la Fundación Owen Hart. Tony le dijo: ‘Oye, estábamos pensando en que Darby bajara del techo.’ Ella respondió: ‘Primero, me encanta tu trabajo, Darby, y confío completamente en AEW y en todas las precauciones que toman.’ Porque tenemos un gran equipo. Así que parecía que no había ninguna duda de su parte. Fue genial porque estaba allí y pude hablar con ella, y ella sabe cómo hacemos las cosas. Se puso mucho énfasis en la seguridad. No tomamos riesgos innecesarios».

Martha Hart ya había dado su aprobación cuando «The Icon» realizó esa maniobra hace unos meses también en Dynamite:

«Tony [Tony Khan] llamó a Martha Hart, estuve allí cuando la llamó. Me dijo: ‘Ve a decirle a Sting, Darby y los Bucks que hablé con Martha Hart y que ella dio su bendición.’ Fui y les conté lo que habíamos hablado. No lo habríamos hecho sin hablar primero con Martha Hart», dio a conocer Tony Schiavone, quien recientemente recibió el Gordon Solie Award.