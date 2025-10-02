Darby Allin sale humillado por Jon Moxley rumbo a WrestleDream

En un combate caótico lleno de violencia y alta intensidad, Darby Allin y Kris Statlander se impusieron a los Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) sin embargo, el final fue aún más inesperado.

Tras la lucha, Timeless Toni Storm apareció en la rampa para encarar a Kris Statlander, desatando un breve enfrentamiento entre ambas. Mientras tanto, PAC atacó a Darby Allin por la espalda, quitándole el cinturón y ahorcándolo, mientras los Death Riders rodeaban el ring, humillando al ganador.

¿Qué pasará con Darby Allin en WrestleDream?

Jon Moxley apareció para enviar un mensaje directo a Allin. “En WrestleDream, tienes cero chances de hacer lo que necesitas para ganar. No sé cómo lo haré, pero en WrestleDream por primera vez en tu vida vas a decir las palabras ‘me rindo’”, declaró Moxley, marcando una lucha de extrema sumisión que promete ser uno de los puntos más intensos del evento.