Darby Allin sale humillado por Jon Moxley rumbo a WrestleDream

En un combate caótico lleno de violencia y alta intensidad, Darby Allin y Kris Statlander se impusieron a los Death Riders (Wheeler Yuta y Marina Shafir) sin embargo, el final fue aún más inesperado.

La acción inició con Allin y Statlander atacando entre el público, con Kris levantando a Marina sobre sus hombros y Darby lanzando a Yuta contra las escaleras. Se intercambiaron suplexes sobre sillas y mesas, Neckbreakers y movimientos de alto riesgo como Coffin Drop, con las luchadoras y luchadores mostrando resistencia y creatividad extrema. Finalmente, Allin y Statlander lograron la victoria, pero la celebración fue breve.

 

Tras la lucha, Timeless Toni Storm apareció en la rampa para encarar a Kris Statlander, desatando un breve enfrentamiento entre ambas. Mientras tanto, PAC atacó a Darby Allin por la espalda, quitándole el cinturón y ahorcándolo, mientras los Death Riders rodeaban el ring, humillando al ganador.

¿Qué pasará con Darby Allin en WrestleDream?

Jon Moxley apareció para enviar un mensaje directo a Allin. “En WrestleDream, tienes cero chances de hacer lo que necesitas para ganar. No sé cómo lo haré, pero en WrestleDream por primera vez en tu vida vas a decir las palabras ‘me rindo’”, declaró Moxley, marcando una lucha de extrema sumisión que promete ser uno de los puntos más intensos del evento.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

