Darby Allin vence a Rush, pero es humillado por la Don Callis Family

Rush y Darby Allin protagonizaron un combate sin conteo afuera del ring lleno de brutalidad, donde el mexicano dominó gran parte del duelo, pero terminó cayendo de forma inesperada.

Desde el arranque, Rush impuso condiciones atacando sin piedad a Allin, llevándolo fuera del ring para castigarlo contra la barricada y los escalones metálicos. La intensidad fue tal que Darby terminó sangrando tras un fuerte impacto, obligando incluso la intervención del personal médico.

El dominio de Rush continuó con su estilo agresivo, incluyendo un suplex desde el filo del ring que dejó muy lastimado a su rival. Sin embargo, Allin resistió y poco a poco encontró espacios para responder con su estilo arriesgado.

Darby conectó un Coffin Drop contra las cuerdas y un tope suicida, equilibrando momentáneamente la balanza, aunque Rush volvió a tomar el control con poderosos suplex y golpes directos.

► Momentos Clave

Cuando Rush buscaba liquidar el combate con su ofensiva final, Allin pudo reccionar y aplicó un Jacknife para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, la Don Callis Family apareció para atacar a Darby Allin, dejando claro que los problemas para el luchador están lejos de terminar, pues MJF les pagó para dejarlo fuera de acción.

La situación se volvió caótica con múltiples ataques, incluso generando tensión interna cuando Andrade El Ídolo confrontó a Don Callis, lo que podría derivar en nuevas rivalidades dentro del grupo.