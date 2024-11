La estrella de AEW Darby Allin no tiene problemas en reconocerse a sí mismo como un idiota. Siempre en el terreno de la broma, ¿cómo no considerarse así atendiendo a las locuras que hace en la casa Élite? ¿O a aquella vez que saltó con un auto por encima de su casa? ¿O sabiendo que pretende escalar el Everest?

Embed from Getty Images

► Darby Allin, ¿un idiota?

«No me llamaría un skater profesional. Soy bueno, pero no soy un profesional. [Cuando le preguntan cómo se describiría] Soy como el Evel Knievel de la lucha libre profesional y el Evel Knievel del skateboarding, soy el Evel Knievel de todo. Hago cosas con Nitro Circus. Actúo en sus shows y hago backflips en el triciclo pequeño. Es súper divertido. Eso es lo loco de AEW. En muchos deportes de acción, o en la NFL, ni siquiera puedes ir a esquiar si tienes contrato con la NFL; tienen tantas cláusulas que te limitan. Pero en AEW, ellos dicen, ‘Está bien, amigo, enloquece.’ Así que estoy probando los límites de lo que puedo hacer. Surgió la idea de escalar el Monte Everest, y ese es como mi gran objetivo, y luego quiero ir al espacio el próximo año. Me llamaría un idiota, hasta cierto punto. Sí, [el presentador dice que es en el buen sentido y bromea diciendo que es un idiota profesional], idiota profesional. Así es, señor [me gano la vida con eso]».

Por cierto, Evel Knievel fue un famoso motociclista y acróbata estadounidense conocido por sus arriesgados y espectaculares saltos y acrobacias en motocicleta durante las décadas de 1960 y 1970. Se convirtió en una leyenda por intentar proezas casi imposibles, como saltar largas filas de vehículos, cañones y otros obstáculos peligrosos, a menudo sin éxito y sufriendo múltiples fracturas y lesiones en el proceso. Su personalidad audaz y temeraria lo convirtió en un ícono de la cultura pop estadounidense y en símbolo del espíritu de aventura y desafío.