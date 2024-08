Steven Borden, hijo del «Icon» Sting, está entrenando para ser luchador profesional bajo la protección del luchador de AEW Darby Allin, quien fue inseparable del miembro del Salón de la Fama de la WWE en la última etapa de su carrera y ahora quiere «cerrar el círculo».

“Do not shame your dad, do not shame your dad, do not shame your dad” *jumps* pic.twitter.com/WLGIq2WLYu — Steven Borden (@flyborden) March 6, 2024

► Darby Allin y Steven Borden

«Lo está haciendo muy bien. Es gracioso porque nunca ha tenido, como, cuando se trata de lucha libre, nunca ha tenido el impulso de decir: ‘Quiero ser un luchador profesional’. Entonces, hizo esa aparición en la última lucha de Sting en Revolution, donde hizo un splash a uno de los Young Bucks en la esquina. Luego simplemente dijo: ‘Papá, quiero hacer esto’. Tiene un buen trabajo, una esposa, un hijo. A los 32 o 33 años, sentir ese impulso de querer hacerlo, como, ugh, quiero hacer esto. Sting nunca pensó que su hijo haría eso. Así que es como, está bien, amigo. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Tienes que poner todo en ello. Tienes que entrenar duro. Porque no queremos que la gente diga: ‘Oh, fue solo un favor. El hijo de Sting solo recibió un favor. No era realmente tan bueno en el ring, pero es el hijo de Sting, así que le daremos un pase’. No, cuando tenga su primer combate, quiero que la gente sepa: ‘Wow, se ve como en casa allí. No va a perder el ritmo’. Porque hay muchos favores en la lucha libre. Sting no quiere que su hijo reciba un favor. Yo no quiero que su hijo reciba un favor. Así que tenemos que hacerlo bien. En el entrenamiento de Darby Allin en mi casa, tengo un ring en mi casa. Es un poco poco convencional. Tenemos muchos desafíos locos fuera del ring que hacemos donde disparamos, lo hacemos correr por el patio, le disparamos con una pistola de paintball, tratamos de aumentar la tolerancia al dolor al máximo. Me encantaría. Es como un momento de cerrar el círculo. No tenía que hacer equipo con Darby, pero quiso hacerlo. Y luego, simplemente darle a su hijo lo que él me dio a mí, sería un momento genial«, comenta en WFFA.

