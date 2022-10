En 2021, WWE hizo una pausa en el empuje que está dando a Rhea Ripley con la intención de que los fanáticos no se cansaran de verla en el plano estelar teniendo en cuenta que solo tiene 23 años. Venía de haber sido Campeona NXT UK de 2018 a 2019, Campeona NXT de 2019 a 2020 y ese mismo había había sido Campeona Raw; más tarde sería Campeona de Parejas.

Algo así pasaba por la mente de Darby Allin cuando quiso desaparecer de la televisión de AEW. En una reciente entrevista con Renee Paquette en The Sessions, el alocado luchador cuenta que pensaba en alejarse de la programación de la compañía buscando que los fans lo extrañaran. No se le puede comparar con Ripley pero está brillando en All Elite Wrestling desde el primer día.

A surprising show of respect by @TheLethalJay to @DarbyAllin after that incredible match! Tune in to #AEWDynamite’s 3-Year Anniversary Show LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/SImiq6i4kn — All Elite Wrestling (@AEW) October 6, 2022

► Darby Allin quería desaparecer

“A veces, en la lucha libre, tienes que irte por la gente… Creo que la gente da por sentado a muchos luchadores con la mi*rda que hacen en el ring. Ha habido momentos, no he estado fuera de AEW desde que empecé. He tenido un descanso de dos o tres semanas, pero no me he ido por más de un mes desde que comenzó AEW.

«Hubo un momento en la primavera en el que sentí que necesitaba desaparecer. Recuerdo un momento el año pasado, fue el Casino Ladder Match. Las personas en la escalera eran Jon (Moxley) y Hangman (Page). Hangman acababa de regresar de tener un hijo y la multitud en Filadelfia se estaba volviendo contra Jon.

«Fue raro. Los fanáticos decían: ‘¡Vamos Hangman!’. Yo estaba como: ‘A estos fanáticos no les importa una mi*rda’. Nunca pensé que los fanáticos iban a abuchear a Jon, nunca. Luego, Jon se fue, regresó y ha estado en esta carrera loca”.

