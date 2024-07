Darby Allin, primer nombre confirmado para AEW Grand Slam 2024

Una vez Sting colgó las botas el pasado marzo, poco a poco se evidencia que AEW apostará definitivamente por Darby Allin, quien siempre ha sido considerado uno de los cuatro pilares de la empresa.

Allin resultó principal protagonista del reciente combate Blood & Guts. Allí, su amenaza de quemar vivo a Jack Perry permitió la victoria del «Team AEW», y de paso, le hizo ganar una lucha por el Campeonato TNT que porta el chico de la jungla en All In 2024.

Y Allin podría acabar el verano como doble monarca, porque anoche, durante Rampage, salió triunfador de una Royal Rampage donde otros 17 gladiadores buscaban situarse como contendientes al Campeonato Mundial AEW en Dynamite Grand Slam. Allin eliminó en último lugar a Claudio Castagnoli y se convirtió así en el primer nombre confirmado para el especial televisivo del próximo 25 de septiembre.

Days removed from the brutal Blood And Guts match on #AEWDynamite, Darby Allin has risked it all once again in tonight's Royal Rampage, and has earned his shot at the #AEW World Championship at #AEWGrandSlam in NYC!



Watch #AEWRampage on TNT!@DarbyAllin pic.twitter.com/JuhYJq45cw