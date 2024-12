Darby Allin: «Pondré una bandera de AEW en la cima del Everest»

Darby Allin pretendía escalar el monte Everest en 2024 pero una lesión se lo impidió. Espera hacerlo finalmente en 2025 y si consigue alcanzar la cima de la montaña pondrá allí una bandera de AEW. Cabe mencionarse que para ello no solo va a arriesgar su propia carrera en la compañía y en la lucha libre sino su vida. Hasta el momento, han muerto más de 310 personas persiguiendo esa hazaña.

Embed from Getty Images

► AEW en el Everest

En el reciente AEW All In Texas: Countdown to On Sale, el ex campeón comentó:

«Lo genial de AEW es que puedo mirarme al espejo y saber exactamente quién soy. Esta compañía me da tanto. Me dejan hacer lo que quiero hacer en el ring frente a todos ustedes, y me dejan hacer lo que quiero hacer en mi vida personal. En abril voy a escalar el Monte Everest, y voy a llevar la bandera de AEW y plantarla en la cima del maldito mundo para recordarle a todos de lo que AEW es capaz. Cuando baje de esa montaña, voy a ir a Globe Life Field, y juntos, como familia, AEW va a recordarle al mundo exactamente de lo que esta compañía es capaz. Porque no sucede solo con nosotros, sucede con cada uno de ustedes. No estaríamos aquí hoy si no fuera por ustedes. Así que gracias por venir. Gracias por seguir mostrando ese amor. Globe Life Field, el 12 de julio, va a ser muy, muy, muy especial, y no vamos a ofrecer nada menos de lo que ustedes merecen.»

Embed from Getty Images

En 2023, Darby hablaba así del Everest:

«Si soy el conejillo de indias para hacer cosas locas y llamar la atención sobre la empresa, déjame ser ese tipo. Por eso quiero escalar el Monte Everest. Quiero ser el primer luchador en alcanzar la cima del Monte Everest. Quiero ser el primer luchador en ir al espacio. Hacerlo todo. Para mí, siento que muchas personas en la lucha libre dicen, ‘¿Cuál es tu personaje?’ ‘No le tengo miedo a nada. Soy un tipo malo y grande.’ En la vida real son como, ‘No me lastimes.’ En verdad, no tengo miedo y estoy completamente en paz si muero en el Monte Everest. Por eso digo, ‘Déjame hacerlo. Déjame dejar huella en la historia.’ Siento que solo podemos hacer tanto dentro de los confines de un espectáculo de lucha libre. Estoy pensando fuera de la caja. ¿Cómo podemos generar más atención inesperada para las personas que no ven lucha libre? Si ves en las noticias, ‘luchador profesional escala el Monte Everest’«.

Embed from Getty Images