Darby Allin: «Mis locuras en AEW son como terapia»

Nadie en AEW hace las locuras a las que Darby Allin se atreve. Pero no son solo entretenimiento para el luchador. Así como «Stone Cold» Steve Austin lo decía de trabajar en WWE o Eddie Kingston de sus promos en la misma casa Élite, él ve esos momentos de peligro como una terapia.

► Las locuras de Darby Allin

“No, no lo necesito. La cosa es que hacer cosas locas es mi terapia. Literalmente me ha dado la confianza para hacer muchas cosas en mi vida. Mientras crecía, nunca tuve mucha confianza. Cuanto más locuras he hecho, más confianza he construido. Así que esa es mi terapia. Me he convertido en una persona mentalmente más fuerte al hacer cosas locas. Me gusta pensar que, si puedo tomar un Jeep y saltar 96 pies sobre mi casa, puedo hacer mucho en la vida.

“Solo depende de cuánto tiempo quiera hacerlo, mientras ame lo que hago, siento que puedo hacerlo todo el tiempo que quiera. Pero si no amo lo que estoy haciendo, entonces me retiraré, porque nunca he querido hacer algo que no amo. Por ahora, tengo el régimen de recuperación física más loco. Me siento genial. Estoy siempre al tanto de todo. Mi cuerpo se siente realmente bien y todos dicen: ‘Bueno, espera a que tengas 30 años y verás cómo te sientes’. Y yo digo: ‘Tengo 30 años ahora’, y luego dicen: ‘Espera a que tengas 40’. Después será: ‘Espera a que tengas 100 y verás cómo te sientes’.

Embed from Getty Images

“El gran consejo que Tony Hawk me dio es que simplemente sigas haciendo lo tuyo. Por ejemplo, él tiene como 56 años y todavía patina a un nivel alto. La clave es que tu cuerpo desarrolla una gran tolerancia. Así que, cuando no estoy luchando, estoy patinando. Si no estoy patinando, estoy saltando del techo de mi casa, haciendo algo. Eso mantiene mi cuerpo y mi mente en equilibrio. Se mueve mucho mejor fuera de la tabla, como caminando, que muchos otros de 56 años, eso es seguro.

“Creo que es una combinación de ambas cosas. He desarrollado una tolerancia al dolor muy alta a lo largo de los años con el skateboarding. Pero mucho también es mental. Hago mucha meditación. Si tu mente no está bien, tu cuerpo no va a seguir. Tienes que ser fuerte en ambos aspectos, y yo estoy concentrado. Me siento genial. Lo que al principio pensé que era mi mayor defecto, ser un tipo más pequeño en la lucha libre, resultó ser mi mayor ventaja. Porque me siento genial, puedo moverme mucho, soy súper ágil y uso esto como mi mayor fortaleza en la lucha. No cambiaría absolutamente nada. Amo la posición en la que estoy.”