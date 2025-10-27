Darby Allin: «Mi madre me tiró por las escaleras»

La estrella de AEW Darby Allin revela detalles sobre su vida privada y carrera profesional que hasta ahora no se conocían. Lo hace durante una reciente visita al programa Hey! (EW) que comanda su compañero RJ City.

► Historias de Darby Allin

«No tengo televisor en mi casa. Ignorancia es felicidad.

Sí, soy muy trabajador. Crítico, honesto, desconfiado, pesimista… sí, todo eso.

Mi madre me tiró por las escaleras —fue un accidente.

Mi abuelo vino a la ciudad, tuvo una aventura de una noche con mi abuela, y mi padre nunca lo conoció.

Solo sé que jugó para los Vikings.

Mi padre ganó un campeonato estatal de football, pero yo dejé de jugar cuando me mudé a Maryland.

En la escuela media hacía atletismo, hasta que agarré una patineta. En cuanto lo hice, todo cambió.

Tomé lucha amateur porque pensé que era lucha profesional. Cuando llegué, pregunté: “¿Dónde están las sillas?”. Me lo tomé muy en serio. Quedé tercero en el estado de Idaho, en quinto grado. La gente piensa que no sé luchar técnicamente, pero crecí haciendo lucha.

Fui a la escuela de cine en Arizona, pero dejé los estudios. Quería patinar todo el tiempo, y el clima en Arizona era perfecto. Además, nací ahí. Es barato vivir allí. Quería hacer todo tipo de películas, especialmente documentales.

(Sobre su cortometraje prohibido en clase) Era sobre un conserje en una clínica de cirugía plástica… uno de los implantes mamarios cobraba vida y empezaba a causar caos. Dejé la escuela de cine para dedicarme al skate profesional. Había demasiadas reglas: usar luces, buen sonido, planos cuidados… No me dejaban hacer las películas que quería.

(Sobre sus videos virales) Hice una caída desde una escultura de un rayo frente a la Space Needle. No sé por qué pensaron que era demasiado extremo, cuando en ese programa muestran gente atropellada por trenes. Tony Hawk compró el video.

DARBY ALLIN / DEATHWISH SKATEBOARDS pic.twitter.com/Ogv2fvso5n — DARBY ALLIN (@DarbyAllin) July 13, 2022

Luego estuve en Sex Sent Me to the ER (Sexo me mandó a urgencias). Todo fue falso. Me pagaron 600 dólares por volar a Los Ángeles. Conocí a la actriz en Craigslist una hora antes de grabar.

No, no me siento mal. Fui intencionalmente un sin techo durante tres años. Vivir en el auto me dio ética de trabajo: tienes que levantarte temprano, moverte, no puedes ser flojo. Ni siquiera tengo sofá en casa. Representa pereza, y odio la pereza. Cuando vives en un auto, ese es tu hogar.

(Sobre no usar botas o mallas de lucha) Me probé botas y calzones de lucha una vez, me miré al espejo y dije: “No, esto no soy yo”.

(Sobre por qué no fuma o usa drogas) Prefiero estar loco que sedado.

Pinto mucho. Ayer en la galería estaba pintando con mi sangre.

(Sobre lo que AEW no le dejó hacer) Durante la pandemia quería que me atropellara un auto, pero Tony Khan me dijo: “El roster ya es muy corto”.

(Sobre intentar escalar el Everest y romperse el pie) No lo vi como una señal de Dios. Para mí fue una misión espiritual. Cuando me rompí el pie, aprendí a apreciar el proceso y a sentirme agradecido. No subí el Everest por fama, lo hice por una experiencia espiritual. Tony estaba contento de que llegara a la cima; hubiera sido mala prensa si moría.

(Sobre no temerle a la muerte) No tengo idea. No tengo miedo. Solo quiero vivir al máximo. He vivido más en el último año que mucha gente en toda su vida.

(Sobre el consejo de Sting) Me dijo que me lo tomara con calma. Pero no creo que esté luchando hasta los 64. La gente decía que no podría caminar a los 30… ya tengo más de 30 y aún camino. Sting no tiene ego. Es humilde. Ni siquiera tiene fotos suyas colgadas. A veces olvida que es Sting.

(Sobre The Crow) No he visto el nuevo remake, así que no sé.

(Sobre Tony Hawk) Es increíble. Muy relajado.

Pro-Skater Tony Hawk & AEW Star Darby Allin have a special message about The @Skatepark Project. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@DarbyAllin | @tonyhawk pic.twitter.com/aA61fm1KAo — All Elite Wrestling (@AEW) March 28, 2024

(Sobre Rick Rubin) No soy fan, pero él me envió a estudiar meditación trascendental.

Sí, medito.

No me importa el peligro si siento que estoy viviendo de verdad«.