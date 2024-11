Darby Allin: «Estoy listo para ser la cara de AEW»

El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, decía recientemente que Darby Allin es la cara de AEW:

«La respuesta es un ‘sí’ garantizado. Pero no dejes que Darby te engañe, él nunca fue inseguro y nunca dejó de tener confianza. Darby es casi demasiado confiado. Absolutamente, 100%, podría ser la persona, pero ese puesto está disponible para mucha más gente de la que creemos. En cada empresa, todos piensan que se trata de, ‘Oh, es la política, se trata de a quién conoces’. Hay un grado de eso en todo, claro, pero es mucho más justo de lo que crees. Sin duda no debería tener la más remota duda de si podría hacer eso o no, pero también la estúpida escalada de montañas y ser atropellado por autobuses, no puedes ser la cara de la empresa si no confían en ti. No puedes luchar con nadie si tienes el cuerpo enyesado, así que eso es una tontería… pero lo digo con cariño».

► Darby Allin, ¿la cara de AEW?

Esto todavía no es así -de hecho, ¿acaso existe esa figura en la casa Élite?- pero el ex campeón mundial en parejas está preparado para serlo:

«Siento que realmente estoy listo para ese puesto. Lo digo todo el tiempo, pero todas las locuras que hago fuera del ring no son solo para risas y diversión. En realidad, me hacen mentalmente más fuerte, rompiendo esas barreras. Si puedo sobrevivir a esa acrobacia, ¿por qué no puedo ser la cara de una empresa? Si puedo sobrevivir al Everest, ¿por qué no puedo ser la cara de una empresa? Se trata de fortalecerme mentalmente. Creo firmemente que cuando arriesgas tu vida mensualmente, te vuelves bastante fuerte mentalmente, y siento que estoy listo para ser la cara de toda esta empresa.»

