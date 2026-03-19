Darby Allin derrota a Gabe Kidd en lucha de ataud

Darby Allin y Gabe Kidd llevaron su rivalidad a un nivel extremo en una lucha de ataud, el cual comenzó incluso antes de que ambos llegaran al ring en una escena completamente caótica.

El enfrentamiento arrancó cuando Kidd atacó a Darby al momento de su llegada en auto. Sin embargo, Allin logró tomar ventaja al dejarlo semiconsciente con cloroformo, meterlo en la cajuela y posteriormente volcar el vehículo, marcando el tono brutal del combate.

Ya en ringside, Darby llevó a su rival sobre una caja con ruedas para iniciar oficialmente la lucha. Desde el principio intentó colocarle un chaleco de fuerza para neutralizarlo, pero Kidd reaccionó atacando directamente el rostro de Allin.

El combate se volvió cada vez más agresivo, con Gabe utilizando el skate de Darby como arma para castigarlo, incluso aplicándole un Body Slam sobre el mismo.

Allin respondió con una Avalanche Code Red y trató nuevamente de asegurar el chaleco de fuerza, pero Kidd logró resistir e incluso provocó que Darby perdiera el equilibrio tras empujar al árbitro.

La lucha se trasladó hacia el ataúd cuando Kidd intentó aprovechar la situación para encerrar a su rival, pero Darby lo detuvo de forma inesperada al morderle la nariz, recuperando el control del combate.

► Momentos Clave

En los instantes finales, Darby Allin desató una ofensiva decisiva utilizando su patineta y conectando dos Coffin Drop consecutivos sobre Gabe Kidd.

Tras ello, llevó la acción fuera del ring y se lanzó con Tope suicida de Darby Allin que envía a Gabe Kidd al ataúd. El impacto fue suficiente para dejar a Kidd dentro del ataúd y asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Darby Allin cierra un capítulo violento en su rivalidad con Gabe Kidd, y posteriormente Allin lanzó el reto a MJF por el Campeonato AEW.