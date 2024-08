Darby Allin derrota a Adam Page, que termina frustrado

Darby Allin obtuvo una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW al ganar el Royal Rampage del pasado viernes. Esto quiere decir que la fila para luchar por el título está conformada por Bryan Danielson (que la cobrará en ALL IN) y por Allin (que la cobrará en Grand Slam). Esta situación no tiene nada contento a ‘Hangman’ Adam Page, buscó destrozar a Allin en una lucha que trae consigo los conflictos residuales de Blood and Guts.

Aunque Allin tuvo buenos ataques con movimientos aéreos, Page consiguió ponerlo en malas condiciones; pero cuando intentó atacar con una silla siguiendo a su rival al escenario, el réferi lo impidió, siendo atacado por Allin con una cortadora y un velo desde lo más alto del escenario.

Sin embargo, de regreso al ring, Hagman reaccionó y tuvo el control varios minutos, sin embargo, Allin buscó responder con movimientos ágiles. La luz falló en la arena y esto dejó que Adam recuperara el control del combate con fuertes ataques, incluso conectó varias desnucadoras en el filo del ring.

El odio de Page contra Allin hizo que el Vaquero consiguiera lastimar a su rival tras los poderosos castigos enfocados en su espalda, pero el luchador extremo no se rindió y resistió los ataques de su rival, pero sin poder contestar por varios minutos.

Aunque finalmente Darby pudo contestar derribando a Page sobre la escalinata, picándole los ojos y conectando un top suicida, abajo del ring.

You have to do A LOT to keep Darby Allin down! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@DarbyAllin | #HangmanAdamPage pic.twitter.com/B28pN5T0yY — All Elite Wrestling (@AEW) August 1, 2024

El duelo volvió a emparejarse, con ambos luchadores sacando todo, sin embargo, cuando Page conectó un Latiat, parecía que el duelo iba a terminar, pero Allin resistió una vez más, lo que desesperó al vaquero.

Finalmente, tras varios ataques, Adam Page conectó dos Deadeye, pero cuando iba a aplicar un Buckshot Lariat Darby se cayó, lo que hacía pensar que se iba a rendir, pero Allin supo responder y lo llevó a un toque de espaldas para llevarse el combate.

Adam Page quedó bastante frustrado, pero al final, Allin consiguió la victoria.