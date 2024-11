¿Darby Allin debe destronar a Jon Moxley en AEW?

Jon Moxley terminó con el reinado de Bryan Danielson como Campeón Mundial de AEW. ¿Quién acabará con el suyo? ¿Darby Allin sería la mejor opción? Antes de nada, en realidad el actual retador al título es Orange Cassidy, quien va a tener su oportunidad en Full Gear.

► El siguiente campeón de AEW

Pero hablemos de la posibilidad de que Darby sea quien destrone al líder de los Death Riders que intentan hacerse con el control de la compañía haciéndonos eco de la opinión que Matt Hardy comparte en un episodio reciente de The Extreme Life Of Matt Hardy:

«No sé, creo que Jon Moxley es probablemente la elección más segura, especialmente para ser quien termine la carrera de Bryan Danielson y lleve el título en este momento. En cuanto a esa historia de invasión, no lo sé, es complicado. Se vuelve complicado y a veces puede ser confuso de alguna manera. Si estos tipos son externos, ¿por qué los siguen dejando entrar? No sé, todo depende de cómo ejecuten y desarrollen esto, y va a depender de si encuentran alguna manera creativa de manejar esta historia para llegar a algún tipo de escenario que tenga un desenlace satisfactorio para todos los que están viendo.»

Si algo parece seguro es que antes o después Darby Allin va a ser Campeón Mundial de AEW. No solo eso, que no es poco, sino que no hace mucho Cody Rhodes lo llamaba la cara de la casa Élite.

