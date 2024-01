Darby Allin casi se rompe el cuello en AEW Dynamite

Durante el episodio de AEW Dynamite del 10 de enero, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita perdieron ante Sting y Darby Allin en una lucha tornado de parejas cuando «The Icon» logró el toque de espaldas sobre «The Monster» después de aplicarle su Scorpion Deathdrop sobre una mesa desde una altura considerable. Pero ese no fue el único movimiento peligroso, hasta el punto de que podría acabar con una carrera, que se vivió durante el choque que fue sucedido por el regreso de The Young Bucks.

► Darby Allin casi se rompe el cuello

En otra ocasión de la lucha, Hobbs y Takeshita lanzaron por los aires a Allin hasta el otro lado del cuadrilátero y este acabó golpeando accidentalmente la cabeza con las cuerdas. Habida cuenta de que no hemos tenido información sobre una lesión y que Darby luchó anoche en Rampage con Jeff Hardy, a quien derrotó con una enredadera -«The Charismatic Enigma» no le dio la mano una vez terminado el encuentro- no ocurrió nada grave, pero el luchador destaca su peligrosidad en KSDK.

«Lo que sucede con AEW es que puedes esperar lo inesperado. Lo digo en serio, no estoy tratando de vender nada. Cada semana, hay locuras sucediendo. La semana pasada, casi me rompo el cuello. Esta semana, tenemos muchas cosas locas. Literalmente, es algo diferente cada semana. No jugamos a lo seguro. Estaba en la ciudad, vi este arco, y quiero saltar desde él».

Cuando le preguntaron si se pone nervioso, Allin dijo: «Nunca me pongo nervioso porque acepto ir al hospital. Vivo en el hospital.»

Darby Allin es uno de los luchadores que más riesgos toma de AEW y ese es uno de los motivos de que tenga el éxito que tiene y de que sea tan querido por los fanáticos.