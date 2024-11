Darby Allin: «Bryan Danielson no tiene ego»

Todos en AEW están deseando que Bryan Danielson regrese a la programación pero todo lo que se sabe de ello hoy por hoy es lo siguiente:

«Bryan Danielson se retiró como luchador a tiempo completo la pasada noche tras perder el título mundial de AEW ante Jon Moxley […] Se fue de la manera en que quería y la puerta está abierta para un regreso a tiempo parcial dependiendo de cómo se sienta al respecto. Como dijo la semana pasada, no está garantizado, pues se operará del cuello y entonces tomará una decisión. La historia nos dice que probablemente regrese para al menos algunos combates, aunque quién sabe dónde estará la historia del Blackpool Combat Club cuando esté listo para regresar».

Embed from Getty Images

► Darby Allin elogia a Bryan Danielson

Si vuelve veremos de qué manera el «American Dragon» continúa causando impacto en la casa Élite como luchador a tiempo parcial porque seguro que lo hará, como ha hecho en cada compañía en la que luchó alguna vez en su vida. Un impacto por el que preguntan a Darby Allin en su reciente entrevista con Mike Karolyi.

“Bryan, simplemente tenerlo cerca semana a semana fue una gran incorporación para AEW. Era un tipo al que podías recurrir en el último segundo para tener una lucha increíble o hacer cualquier cosa. Era un verdadero compañero de equipo. No había nada que no estuviera dispuesto a hacer por la empresa. No tenía ego, muy parecido a Sting. Veía el panorama general. Era buena energía tenerlo cerca. Ahora, al no tenerlo cada semana, es como, ‘Ah, rayos’. Alguien tiene que llenar sus zapatos, así que es hora de que el roster suba de nivel y alguien va a hacerlo”.

Embed from Getty Images

Allin fue uno de los luchadores que intentó ayudar a Danielson contra Jon Moxley, quien lo destronó como Campeón Mundial, y sus amigos. Y esa rivalidad sigue con Bryan en su casa ya que Darby se unió a Orange Cassidy contra PAC y Claudio Castagnoli en el programa más reciente de Dynamite.