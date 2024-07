Darby Allin avisa: «No subestimen AEW Blood & Guts»

Durante el próximo episodio de AEW Dynamite del 24 de julio será el turno de la edición Blood & Guts de 2024. Dentro de la gigantesca estructura metálica que alberga dos cuadriláteros The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry) lucharán contra el Team AEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed).

Two teams, one cage… Blood And Guts The Elite battle Team @AEW LIVE this Wednesday at 8/7c when #AEWDynamite is on TBS pic.twitter.com/6ERlpLf1Me — AEW on TV (@AEWonTV) July 22, 2024

► Darby Allin de Blood & Guts

Camino al combate especial, mientras hablaba recientemente en el pódcast Battleground, le pidieron a Darby Allin que compartiera sus pensamientos; él es uno de los luchadores involcrados que los fanáticos más ganas tienen de ver ya que es el que más riesgo toma de todos, ya no solo de ambos equipos sino de toda la casa Élite.

«Blood & Guts es mi primer combate en una jaula en toda mi carrera. Pensé que estaba de vuelta después de Double or Nothing, y luego, después de que me destrozaron la nariz, tuve que volver a sentarme y dejar que se reconstruyera. Pero me siento bien, estoy listo para la acción. Es una locura, acabo de salir de Double or Nothing con Anarchy in the Arena y ahora estoy de vuelta con Blood & Guts. Espero no volver al hospital».

Embed from Getty Images

«Todo lo que hago en toda mi vida es prepararme para lo desconocido. Así que para mí, suena loco, pero Blood & Guts casi parece un paseo por el parque. Es el momento perfecto, los oponentes perfectos. Tienes a los EVPs, tienes a Jack Perry, y luego tienes a Okada y Hangman. Va a ser una noche divertida. Estoy emocionado. No sé qué va a pasar, pero te garantizo que si la gente está subestimando esta lucha, necesitan despertar rápido porque lo que tengo planeado… No sé, va a ser divertido».

¿Qué esperas del combate Blood & Guts?

WEDNESDAY on @TBSNetwork! The most VIOLENT match in #AEW history, #BLOODandGUTS will be LIVE on #AEWDynamite starting at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/poehqBx8yR — All Elite Wrestling (@AEW) July 23, 2024