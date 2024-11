La estrella de AEW Darby Allin se llamaba a sí mismo recientemente un «idiota profesional» aludiendo a su tremendamente arriesgada manera de luchar o los momentos peligrosos que protagoniza fuera de la lucha libre profesional. También aclaraba su crítica al término «Superestrella» que WWE utiliza para llamar a sus luchadores. O revelaba cómo fue su primera reunión con «The Icon» Sting. Además, Tony Khan explicaba si existe parecido en su contrato con los que hay en la NFL. Y nos preguntábamos si debe destronar a Jon Moxley como Campeón Mundial.

Seguimos hablando del ex campeón mundial en parejas a través de sus recientes declaraciones en The Ethan, Lou & Large Dave Show acerca de su intención de dirigir películas después de intentar escalar el Monte Everest en abril de 2025. ¿Qué supondrá todo ello para su carrera en la casa Élite?

«Fui a la escuela de cine y cuando regrese del Everest, quiero volver a dirigir películas de largo metraje. Diría que eso es algo normal, pero no lo es, porque las películas que voy a dirigir no son normales. Están realmente trastornadas».

¿Y qué tiene esto que ver con el título?, te preguntarás. Cuando un servidor estaba echando un vistazo al IMDB de Darby Allin buscando proyectos que haya dirigido en el pasado, descubrió que una vez hizo una aparición en la serie documental ‘El sexo me llevó a urgencias’ (‘Sex Sent Me to the ER’). En ella, que consta de 71 episodios desde su comienzo en 2013, y, dependiendo del país puede verse en Amazon y HBO, parejas, amigos y médicos de urgencias recuerdan las cómicas y horribles lesiones derivadas de aventuras sexuales. En su aparición, Sam (su nombre real es Samuel Ratsch) contó que una vez estaba teniendo sexo con una mujer en un bosque y accidentalmente cayó sobre un nido de abejas.

Darby Allin once appeared on a TLC channel reality show called ‘Sex Sent Me to the ER.’ His worked story was that he had sex with a woman in the woods and accidentally rolled onto a bees nest. pic.twitter.com/lCxOBzzyVs

— Allan (@allan_cheapshot) April 9, 2023