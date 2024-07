Darby Allin: «AEW ya no es una fiesta de amigos»

«En definitiva, el producto central de AEW, Dynamite, queda un tanto diluido, a pesar de mantener su calidad. Porque aquí, permítanme aclararlo, el problema no pasa por la calidad de lo que se ofrece, sino por la inexistencia de tanto público que pretenda consumirlo, volviendo al asunto de los ‘conocedores'».

Con estas palabras terminaba mi compañero Rafael Indi su interesante artículo «¿Ha provocado AEW que su producto televisivo pierda relevancia?» hace unas semanas.

► «Los shows de AEW son mucho mejores»

Lo recuperamos para hablar de la calidad del producto actual de AEW a través de las recientes declaraciones de Darby Allin a Raj Prashad en Uproxx, en las que quizá destaca todavía más lo que comenta acerca de las oportunidades que algunos recibían en los primeros años de la compañía por sus amistades:

«Los shows ahora son mucho mejores«, empieza diciendo el ex Campeón TNT. «Siento que al principio teníamos que probar muchas cosas para ver qué funcionaba. Para estar en Dynamite, realmente tienes que ser bueno.

«Ya no se trata de ‘Oh, soy amigo de este tipo, así que le daré una oportunidad y lo pondré en el show’. Ahora, tienes que demostrar tu valía, esforzarte al máximo y rendir, o no estarás en el programa. Muchas personas que no estaban a la altura fueron eliminadas en los primeros años.»

El siempre atrevido luchador pone como ejemplo la reciente lucha de MJF contra Will Ospreay por el Campeonato Internacional en Dynamite: «Duró cerca de una hora y fue una locura. Esto no es una fiesta para que tus amigos se diviertan. Estamos poniendo nuestras almas en ese ring. Si no tienes esa motivación, definitivamente no te quiero en el vestuario.»