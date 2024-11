Darby Allin aclara su crítica al término «Superestrella» de WWE

Darby Allin dijo que el término «Superestrella» que WWE usa para sus luchadores es estúpido:

“Creo que ser un portavoz para los jóvenes, ser alguien con quien puedan identificarse al verme, es importante. No estoy entrando diciendo ‘oye, todo es perfecto, soy una Superestrella’. La palabra ‘Superestrella’ me parece un término tan estúpido. Como si dijeran ‘ustedes están aquí abajo y nosotros aquí arriba, somos Superestrellas’. No, yo soy uno de ustedes que lo logró, ¿me entiendes? Y tú también puedes lograrlo.”

► La aclaración

Ante la reacción de los fanáticos, el luchador de AEW aclara ese comentario:

«Lo que pasa conmigo y la lucha libre es que soy un gran fan, no me malinterpreten, pero mi vida no comienza y termina con la lucha libre. Tengo tantos pasatiempos y metas fuera de esto que quiero lograr en la vida. Toda esta cosa de AEW vs. WWE, no me importa. Vivo tan en mi propio mundo. Ni siquiera tengo tele en casa. Tengo 14 acres en Georgia. (No tengo un sillón); creo que fomenta la pereza. Siempre estoy saltando en cuatrimotos, saltando autos, explotando cosas en el patio trasero. Vivo en mi propio pequeño mundo y me encanta así.

«En cuanto al término ‘Superestrella’, cuando piensas, ‘Hey, soy una superestrella,’ básicamente estás diciendo a tus fans que eres mejor que ellos, que estás por encima de ellos. Creo que hay una forma de inspirar a la gente y decir, ‘Soy como tú, pero si crees en ti mismo, tú también puedes lograrlo.’ Pienso que mucha gente debería tener más confianza y respeto por sí mismos en lugar de alabar falsos ídolos. ‘Todo el mundo adora a Tom Cruise,’ es una analogía muy al azar. Solo ten algo de respeto por ti mismo. Tú también puedes hacer algo con tu vida. Todos nacemos en esta tierra y tenemos el mismo camino. ¿Por qué alguien más puede lograr algo que tú no? Nunca entendí eso. ‘Esa persona se merece algo, yo no.’ ¿Por qué no te lo mereces tú? Creo que mucha gente simplemente no tiene la confianza y nacen viendo a personas a través de la tele sin saber cómo llegar a ese mundo», explica en The Ethan, Lou & Large Dave Show.

Embed from Getty Images

► El plan

Cambiando de tema, Darby también avisa de que tiene un plan para Jon Moxley, el Campeón Mundial de la casa Élite:

«Bueno, no tengo una pelea, pero tengo un plan. Lo que pasa conmigo —y creo que cualquiera que me vea ya lo sabe— es que cada semana es completamente impredecible lo que voy a hacer allá afuera, y tengo un muy buen plan para el Sr. Jon Moxley y compañía. No puedo arruinar la sorpresa», dice en Chaz & AJ en 99.1 PLR.

Tomorrow’s #AEWDynamite is fully loaded before #AEWFullGear! Don’t miss any of the action LIVE at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/k0he3eAwQy — All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2024