Darby Allin: «A The Elite no les importa AEW»

Durante el episodio de AEW Dynamite del 17 de julio terminó de configurarse la lucha Blood & Guts que tendrá lugar en el especial del mismo nombre del día 24. The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Adam Page y Jack Perry) lucharán contra el Team AEW (Swerve Strickland, Darby Allin, Mark Briscoe y The Acclaimed).

► Todo listo para Blood & Guts

Y si -realizando la misma presentación- en una nota anterior hablábamos del «Scapegoat», el actual Campeón TNT de AEW, ahora atenemos a Allin, quien ostentara el título en dos ocasiones y que en el mismo programa volvió a la televisión All Elite después de haber recibido el alta tras una lesión que lo tuvo ausente un buen tiempo. El también ex Campeón Mundial de Parejas, antes de su regreso, cabe mencionarse, hablaba de la facción de villanos no de la mejor de las maneras en una reciente entrevista con Friday Night Fights:

“No me gusta ninguno de esos tipos [risas]. Podría haber sido cualquiera de ellos. Simplemente no creo que los EVPs, los Young Bucks y todos esos tipos tengan los mejores intereses de la compañía en mente. Pienso que son un poco egoístas y que harán lo mínimo indispensable. Mientras sus amigos y todos estén contratados, están contentos. De lo contrario, harán lo mínimo indispensable. Realmente no promueven los shows, no hacen entrevistas. Simplemente se van a casa y se relajan hasta que llega el momento [de] los miércoles. Pero a mí me gusta intentar ser un tipo de empresa y seguir poniendo a AEW en el mapa y seguir avanzando«.

¿Qué equipo piensas que saldrá victorioso dentro de la jaula de Blood & Guts? ¿Qué te gustaría que siguiera para Darby Allin en AEW?