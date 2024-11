Daniel García: «Tengo el título de Cody Rhodes»

AEW Full Gear va a ser recordado como el evento donde Daniel García consiguió su primer título en la compañía, el Campeonato TNT. Aunque no es el primero de su carrera ya que ha ostentado el Campeonato Mundial de PWG o el Campeonato Puro de ROH. Pero su victoria en el reciente PPV fue uno de los momentos álgidos del mismo. Además, antes del combate, la casa Élite dedico a García un video narrado por su madre en el que se vieron imágenes de su infancia junto a ella.

Order #AEWFullGear on PPV right now! https://t.co/JlBXZPLNGj pic.twitter.com/zHMtb7C7Sv

AND NEW TNT Champion, @GarciaWrestling !

Daniel terminó con el reinado de «The Scapegoat» Jack Perry, quien tuvo el título en sus manos por 146 días, durante los cuales realizó siete defensas, además de cambiar el diseño del cinturón adecuándolo a su personaje. Es de suponer que García recuperará el anterior. Y no será lo único que cambie. En la conferencia de prensa posterior, también criticó la manera en que Perry trató al campeonato y adelantó que él lo hará de una manera completamente distinta:

«No estoy realmente en esto por las figuras o los títulos personalizados. Siento que este es un cinturón con mucha historia. Este es el título de Cody Rhodes, el título de Brodie Lee, el de Adam Copeland, el de Christian Cage. Siento que acabo de quitarlo de las manos de alguien que lo trataba como un accesorio. Ahora está en las manos de alguien que lo va a tratar como un campeonato. Eso es lo que va a ser de nuevo. No, no quiero personalizarlo. Quiero mantenerlo así.»

Cabe mencionarse que Daniel García no va a estar enfocado únicamente en el Campeonato TNT sino también en el AEW Continental Classic 2025.

Wrestling’s Top Tournament is now a holiday tradition!

AEW #ContinentalClassic

Starts THIS WEDNESDAY, 11/27

Thanksgiving Eve #AEWDynamite at 8pm ET / 7pm CT on TBS

Here are the full BLUE and GOLD Leagues pic.twitter.com/OrAEamepna

— All Elite Wrestling (@AEW) November 25, 2024