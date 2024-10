Daniel García: «Eso resta valor a WWE NXT»

Hubo bastante runrún en torno a la posibilidad de que Daniel García dejara AEW para comenzar una aventura en WWE pero finalmente el prometedor luchador decidió permanecer en «Where The Best Wrestle», como él mismo anunció durante el episodio de Dynamite del 8 de octubre.

► Daniel García habla de NXT

Pero dentro de las especulaciones que se dieron durante semanas de ese finalmente no cambio de empresa algunos le dijeron al «Red Dragon» que si fuera a NXT vería la cantidad de luchadoras hermosas que hay en el Performance Center, acerca de lo cual García comenta en el pódcast South Kongress:

«Entiendo por qué la gente piensa que fue gracioso y siguió creciendo, y la gente seguía enviándome cosas. Para mí, eso menoscaba completamente lo grandioso que es NXT. Siento que NXT en este momento está en auge, está en llamas; tienen un talento increíble, hombres y mujeres, talento internacional de todo el mundo. Personas de diferentes niveles de experiencia. Cuando la gente seguía diciendo que solo iba a firmar allí porque hay un montón de mujeres atractivas, creo que eso menoscaba la calidad del trabajo, el talento de toda la lista. Tienen un gran elenco en sus manos. Están haciendo un montón de cosas excelentes allí. Eso menoscaba y resta valor a lo que están haciendo allí».

No cabe duda de que sería interesante ver a Daniel García en WWE, empezando por NXT, a dónde hubiera sido enviado de haberse unido a la compañía. Por otro lado, ¿qué seguirá para él en AEW? No hace mucho, él se mostraba ambicioso de cara a ganar su primer título:

«Ahí lo tienen. Forbidden Door acaba de terminar, están desmontando el ring. Acabo de estar en una suite viendo uno de los mejores combates de lucha libre que he visto en mi vida. Swerve Strickland contra Will Ospreay. Will Ospreay, te tengo este miércoles. Esperaba que fuera por el título mundial y el título Internacional. Pero no pudiste hacer el trabajo, así que ahora solo tengo que quitarte el título Internacional. No me malinterpretes, ustedes se merecían ese evento principal. Yo no estaba en la cartelera, y ustedes se merecían el evento principal. Les prometo que se lo merecen. Pero creo que tal vez yo también me merezco algo, y creo que me merezco el título Internacional en este punto. Toda mi oportunidad perdida que he tenido en AEW, todo es mi culpa. Asumo plena responsabilidad por cada oportunidad que he perdido. Pero les prometo, no voy a perder otra. Tendré un título en AEW si es lo último que hago en esta compañía. Todas las noches que he pasado en la cama desvelado, pensando, desvelado, rezando a Jesús, si estoy en el camino correcto, todo tendrá sentido este miércoles, cuando te quite el título Internacional, Will. Con todo el debido respeto, necesito esto mucho más que tú».