Hace ya un mes, MJF le dio una brutal paliza a Daniel García. Esto, luego de que García cayera ante el entonces Campeón Internacional AEW, Will Ospreay, quien luego declaró que García no tenía sensibilidad en sus brazos a causa de este ataque.

Sin embargo, ahora se sabe que el motivo por el cual Daniel García no ha vuelto a aparecer en las pantallas televisivas de AEW, es porque Tony Khan tomó la decisión de sacarlo de esta manera de la televisión, por si decidía no renovar contrato, algo que todavía no ha hecho.

Así lo reportó primero Ibou de Wrestle Purist, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

He’s fine. The company is protecting themselves while he hopefully dots his eyes and crosses his T’s. If he stays, he’s jumping into a feud with Max. If he leaves, then he was Ricochet’d.

They’d like him to stay and feel that he will. https://t.co/CMVxitIojC

— Ibou, of WrestlePurists (@BackupHangman) July 29, 2024