Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, luego de múltiples rumores y de un gran interés de WWE, Daniel García decidió finalmente renovar su contrato con AEW, por lo que se esperaría que se convirtiera en una de las más grandes figuras de Tony Khan en AEW en los próximos días.

Esto le ha generado muchas críticas a García, sin embargo, recientemente, el lucahdor fue entrevistado por Renée Paquette para Up Close, y allí reveló por qué cree que tomó la decisión correcta. Estas fueron sus palabras:

► Daniel García habla en torno a su renovación de contrato con AEW

«Renové mi contrato con AEW la semana pasada y no podría estar más feliz con mi decisión. Tengo 26 años, y es una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar en mi vida. Creo que hice lo correcto. AEW… Donde los mejores luchan, jugó un papel importante en mi decisión. AEW tiene mucho impulso en este momento… Kazuchika Okada, Will Ospreay, Mercedes Moné, yo. Todo en un año. Estamos marcando nuestra bandera. Creo en la misión de AEW: Aquí es donde los mejores del mundo eligen estar. A pesar de haber recibido ofertas de otras promociones, elegí quedarme porque veo a AEW como una plataforma para impulsar el deporte hacia adelante. Tenemos opciones para ir a cualquier lugar… Elegimos estar en AEW porque creemos en ello y porque pensamos que es algo que puede mejorar la lucha libre, con suerte, para siempre».