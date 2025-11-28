Daniel García : «CMLL, Arena México… es un sueño»

Daniel García y Wheeler Yuta lucharán contra Ángel de Oro y Niebla Roja por el Campeonato Mundial de Parejas CMLL hoy en Viernes Espectacular. Mañana en Sábado de Coliseo, se unirán a su amigo Claudio Castagnoli contra Último Guerrero, Esfinge y Difunto. Atendamos a las recientes declaraciones de García.

► En palabras de Daniel García

Luchar en Arena México y Arena Coliseo

“Estoy súper emocionado. Ya pude luchar en Arena México con AEW, pero hacerlo ahora con el CMLL, en la empresa para la que está hecha esta arena, será un ambiente completamente diferente. Será una sensación distinta. Para mí es un sueño hecho realidad estar en la Catedral de la Lucha Libre.”

La racha de los Hermanos Chávez y qué significaría ganar los títulos

“Los Hermanos Chávez están en una gran racha. No he hecho mucha pareja con Wheeler Yuta últimamente; incluso hemos sido rivales antes. Pero siento que, si logramos ganar estos campeonatos de forma contundente, podríamos ganarnos un lugar tanto en el CMLL como en la lucha libre profesional. Y por supuesto, regresar a AEW como campeones sería enorme.”

Qué es lo más difícil de enfrentar a los Hermanos Chávez

“Va a ser un desafío muy difícil. Son tipos grandes, poderosos. Wheeler y yo no somos los más grandes del mundo, pero somos muy inteligentes. Hemos aprendido de algunos de los mejores luchadores del planeta: Moxley, PAC, Claudio. Quizá no tengamos su tamaño o poder, y quizá la afición no nos reciba igual que a ellos, pero tenemos la mente, el estudio y la mentalidad correcta para este combate. Creo que eso nos pondrá por encima.”

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 28 de Noviembre ’25

Viernes 28 de Noviembre '25
Arena México

Su evolución en AEW y qué le ha aportado Death Riders

“Creo que ya mencionaron casi todo lo que he vivido en AEW. Llegué como alguien joven buscando guía, buscando una figura de hermano mayor. La encontré varias veces: en 2.0, en Jericho, en Shibata, en Paragon… siempre estaba buscando mi valor en otras personas.

Pero ahora siento que peleo por algo más grande que yo. Ya no lo hago de forma egoísta. Eso ha sido lo mejor de unirme a Death Riders: todos peleamos por un objetivo común. No estamos debajo de una sola persona; somos una combinación de mentes, gustos y experiencias. Me siento más afilado y más hambriento que nunca.”

El mejor consejo recibido dentro de Death Riders

“Suena gracioso, pero es verdad: el mayor consejo que Mox siempre me da antes de salir es: ‘No seas un cobarde’. Eso resume muchas cosas: no salgas a hacer algo a medias, comprométete al 100% con todo lo que hagas. Aunque pierdas, si diste tu máximo, no es realmente una derrota. Es uno de los mejores consejos que he recibido.”

Exigencia en AEW y por qué quiso renovar

“Nunca quise ser alguien que luchara toda la vida en una sola empresa. Me encanta AEW, creo que es la mejor compañía del mundo, pero lo que realmente amo es que me permita luchar en el CMLL, en New Japan y en independientes. Me encanta aprender y vivir nuevas experiencias. De hecho, renové con AEW porque quería poder luchar en CMLL y en New Japan. Que ahora pueda cumplirlo es increíble. Este fin de semana pensé que estaría en casa, en Buffalo, disfrutando de Acción de Gracias con mi familia, pero cuando me ofrecieron venir al CMLL, a Arena México y Arena Coliseo con los Death Riders, dije: ‘100%, voy’. No iba a perder esta oportunidad.”

🔜

📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 29 de Noviembre ’25

Sábado 29 de Noviembre '25
Arena Coliseo

Significado de luchar en dos arenas históricas

“Estoy súper emocionado. Son edificios históricos, no solo por el pasado; lo que ocurre hoy en día en estas arenas también es muy importante. Aquí luchan algunos de los mejores del mundo varias veces por semana. Es un honor poder contribuir a esa historia.”

¿Arena México podría albergar un All In o Double or Nothing?

“100%. Siempre que estamos en lugares cercanos a México —El Paso, Laredo— son algunos de mis públicos favoritos. Los fans mexicanos traen una energía increíble. Si AEW hiciera un gran evento como All In en Arena México, sería uno de los shows más locos en la historia de AEW.”

Mensaje para los fans

“Este viernes y sábado, los Death Riders —Daniel García, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli— estaremos en Arena México y en Arena Coliseo. Vamos a agregar nuestra historia a estas grandes arenas.”