Daniel Cormier afirma que Jon Jones es el único peleador estadounidense en el que se puede confiar para ganar en la Casa Blanca.

Cormier y el copresentador Chael Sonnen jugaron a ser organizadores de combates fantásticos para el evento que la UFC tiene previsto celebrar en la Casa Blanca en 2026. Las superestrellas Jon Jones y Conor McGregor expresaron su interés en volver a la posible cartelera del 4 de julio del año que viene, pero Cormier se pregunta si eso sería posible.

«No creemos que Jon vaya a ser el protagonista, no creemos que Conor vaya a ser el protagonista, pero es la Casa Blanca», dijo Cormier en «Good Guy / Bad Guy» con Chael Sonnen.

«Creo que un estadounidense debería estar en lo más alto del cartel. El problema es que no tenemos estadounidenses. En primer lugar, ahora que Jones se ha ido, no tenemos ningún campeón estadounidense, solo Kayla (Harrison). Kayla es la única campeona estadounidense. No tenemos a ningún estadounidense entre los 10 primeros del ranking libra por libra en este momento. Eso no puede ser.

«Entonces, ¿quién será el protagonista del evento principal? No podemos encabezar el cartel de la Casa Blanca, sin ánimo de ofender a nadie, con un ruso contra un español. No podemos hacer un brasileño contra un georgiano. Tenemos que tener a un estadounidense en el evento principal en la Casa Blanca. …

«Aquí está el problema: pones a Jon contra Tom. Tom es de Inglaterra. Quiero decir, estamos celebrando nuestra independencia de Inglaterra el 4 de julio. Queremos poner a Jon allí para que nos represente contra Tom. ¿Y si gana Tom?».

Cormier propuso a Michael Chandler contra Colby Covington como posible evento principal. Sin embargo, si se trata de un evento de pago por evento de gran éxito, Cormier dice que su antiguo rival Jones es el peleador estadounidense en el que más confía para obtener la victoria, e incluso lo apoyaría.

«Me gusta la idea de que dos estadounidenses salgan al final, o que un estadounidense muy malo gane», dijo Cormier. «Me duele decirlo, pero si tenemos que enviar a un estadounidense malo para hacer el trabajo, vive en Albuquerque, Nuevo México. Si necesitamos a un estadounidense para representar al país y conseguir la victoria, llamad a Jon Jones.

«Le animaría con todas mis fuerzas en la cartelera de la Casa Blanca. Sé que siempre decís que soy duro con Jones. Si tenemos que enviar a un peleador estadounidense a la Casa Blanca para conseguir una victoria, envíen a Jon Jones. Lo llamaré para preguntarle. Me encanta Colby (Covington), me encanta Michael (Chandler), me encantan todos estos tipos. Si tenemos que elegir a un estadounidense, mejor envíen a Jon Jones para que nos consiga una victoria como país».