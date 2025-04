Daniel Cormier y una mala noticia para Ilia Topuria

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) está ansioso por desafiar al campeón de peso ligero de UFC Islam Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) después de que éste dejara vacante su título de peso pluma para perseguir un segundo cinturón, pero Daniel Cormier tiene malas noticias para Ilia Topuria.

La razón es que el mentor de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, insiste en que Topuria necesita vencer primero a un contendiente de primera fila. No ve que Makhachev tenga mucho que ganar defendiendo su título contra otro ex peso pluma.

«Islam tiene la racha de victorias más larga de la UFC, y tiene el mejor currículum», dijo Nurmagomedov en una entrevista reciente con Adam Zubayraev. «Topuria lleva un par de años peleando en la UFC y tiene entre seis y siete peleas. Islam tiene 16 o 17, si no me equivoco. Tiene un currículum sólido. Así que quieren poner en juego todo el legado que Islam ha construido en la UFC, pero Islam no lo pondrá todo en juego por un hombre que acaba de ganar dos grandes peleas. Que siga el mismo camino, y entonces no habrá problema».

Cormier, que pasó años entrenando tanto con Makhachev como con Nurmagomedov en la American Kickboxing Academy, advierte a Topuria de que no se trata de una táctica de negociación.

«Khabib es casi lo más recto como tirador que vas a encontrar», dijo Cormier en su canal de YouTube. «Te lo digo, cuando está enfadado conmigo, me lo dice. Cuando está enfadado con alguien, te lo dice. No se esconde. Así que cuando le oigáis decir cosas públicamente, tomadlo como un hecho. No es una pose. No se trata de estos chicos tratando de subir el precio de una pelea o algo así. Es una emoción verdadera, un sentimiento verdadero, porque así es como actúan estos tipos».

Dos de las cuatro defensas del título de Makhachev fueron contra el campeón del peso pluma de la UFC Alexander Volkanovski. Su más reciente defensa del título se produjo contra el reemplazo de corto aviso Renato Moicano en UFC 311 después de Arman Tsarukyan se retiró. Cormier dice que el legado es importante para Makhachev y por eso duda en enfrentarse a Topuria, aduciendo que no está probado en el peso ligero.

«De sus cuatro peleas, hay muchas situaciones en las que probablemente no sintió el amor», dijo Cormier. «Y si estás tratando de construir un legado, tienes que sentir ese amor. … Para mí, es esto: Creo que es (Justin) Gaethje. Creo que eso tiene mucho sentido para mí porque Gaethje es ese gran nombre, y si Justin Gaethje pelea con Islam Makhachev por el campeonato, eso es todo si pierde «.

En conclusión, Cormier cree que Topuria finalmente no obtendrá su deseo todavía.

«La actualización no debe sentirse bien para las personas que apoyan la idea de que Ilia Topuria debe pelear (Makhachev) a continuación», dijo Cormier.

«Sólo estoy siendo honesto con ustedes porque les digo, conozco a estos tipos, y sé que cuando hablan con ustedes, es mejor que escuchen porque les están diciendo la verdad. Lo ames o lo odies, te están diciendo la verdad. Khabib rechazó 40 millones de dólares para volver y pelear. El tipo no hace lo que no quiere».