El ex campeón de la UFC Daniel Cormier ha necesitado un poco de animadversión para ver el combate principal de este fin de semana como un enfrentamiento por el que merece la pena emocionarse.

El rey del peso medio, Dricus Du Plessis, pondrá su título en juego por primera vez en el combate estelar del pago por evento UFC 305, en el que tendrá la misión de frenar las ambiciones del tricampeón Israel Adesanya. Ambos se enfrentarán en el RAC Arena de Perth (Australia), en la culminación de una disputa que comenzó hace más de un año a raíz de unas polémicas declaraciones del entonces futuro campeón.

En una de sus primeras entrevistas posteriores a una pelea en la UFC, «Stillknocks» se definió a sí mismo como el peleador «africano de verdad» de la promoción, refiriéndose a su continua estancia en el continente. Reiteró ese sentimiento en relación con su búsqueda del oro, prometiendo convertirse en el primer campeón nacido, residente y entrenado en África.

Los comentarios dieron lugar a unos tensos intercambios con Adesanya, quien recientemente reprochó a su oponente su «mentalidad colonialista» al comienzo de la semana de peleas UFC 305. Con eso en mente, la naturaleza sensible de su mala sangre no muestra signos de disminuir a medida que se acerca la noche de pelea, y un ex campeón no ve eso como algo malo …

► Cormier: «Quiero ver la pelea» por la enemistad entre Du Plessis y Adesanya

Durante un reciente episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Chael Sonnen en el canal de YouTube de ESPN MMA, Cormier miró hacia el PPV de este fin de semana.

En cuanto a la animosidad entre la pareja desde que Adesanya se opuso a las palabras de Du Plessis, Cormier sugirió que a pesar de la naturaleza «incómoda» de la mala sangre, todavía ha llevado su interés en el enfrentamiento de cero a 100.

«No quieres decir algo equivocado, porque es muy fácil ofender a la gente en ambos lados de la moneda», dijo Cormier. «Cuando él (Du Plessis) lo dijo, pensé que se retractaría por Usman y por Ngannou y por Izzy. No se ha retractado. Se mantiene en su idea de que es el único verdadero campeón africano. No sé si estoy de acuerdo… pero para mí, más importante que todo eso, quiero ver la pelea.

«Si me lo hubieras dicho, Chael, antes de todo esto… todo esto que lo pone tan caliente, que lo hace tan incómodo, puedo decirte seriamente que no estaba muy interesado en que esos dos tipos pelearan», continuó Cormier. «Ahora sin embargo, Chael, estoy tan interesado en estas dos peleas porque hay algo allí. Me encantan los grandes peleadores que luchan entre sí, pero cuando hay un poco más, eso es lo que me atrae como fan. … Este fin de semana hay dos de los mejores pesos medios del mundo, pero también tienen esa mala sangre, y eso lo hace divertido».

Du Plessis y Adesanya tendrán por fin la oportunidad de resolver sus rencillas en la jaula de acero este fin de semana, 13 meses después de su acalorado enfrentamiento durante la Semana Internacional de la Pelea.