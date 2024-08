El ex bicampeón de la UFC Daniel Cormier no cree que la idea de un título interino de peso ligero deba ser considerada mientras Islam Makhachev se recupera.

Makhachev consolidó su dominio de la corona a principios de este verano cuando puso fin a las ambiciones de título de Dustin Poirier en el UFC 302 de pago por evento en Newark.

Pero es posible que el daguestaní tenga que esperar hasta 2025 para añadir el nombre de otro contendiente de 155 libras a la posible lista de víctimas de su reinado. Aunque en un principio se esperaba que defendiera el cinturón en una revancha con Arman Tsarukyan el próximo mes de octubre en Abu Dhabi, una lesión ha echado por tierra esos planes.

Según el retador, diciembre o principios de 2025 son las dos fechas estimadas para el regreso del campeón. Y en caso de que esto último se haga realidad, el ruso armenio está abierto a competir por un título interino mientras tanto. Esa sugerencia, sin embargo, no ha sentado nada bien a un ex peleador reconvertido en comentarista…

► Cormier sobre la propuesta de título interino de Tsarukyan: «¿Por qué estamos creando cinturones?

Durante el último episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Chael Sonnen en el canal de YouTube de ESPN MMA, Cormier reaccionó a la confirmación de que una lesión mantendrá a Makhachev fuera del UFC 308 este otoño.

Tras revelar una conversación en la que Makhachev le dijo que la recuperación no llevará demasiado tiempo, Cormier rechazó las sugerencias de que se debería coronar a un campeón interino en la aparentemente breve ausencia del daguestaní. Cormier se refirió a la reciente actividad de Makhachev para rechazar el título interino.

«A veces te hacen daño. Islam Makhachev ha estado activo. Peleó en octubre en Abu Dhabi contra Alexander Volkanovski. Peleó en (junio) en Newark… peleó contra Dustin Poirier», dijo Cormier. «Ha peleado dos veces muy recientemente. Si fuera a pelear en octubre, habrían sido tres peleas en un año calendario».

«No hay necesidad de un campeonato interino. Chael, ¿cuándo en el mundo empezamos a hablar de títulos en existencia?». continuó Cormier. «¿Te imaginas, Chael, si cuando estabas persiguiendo a Anderson Silva y dices: ‘¡Bueno, pelearé por un título interino si no está listo en seis meses!’. … ¿Con quién pelea Tsarukyan por el campeonato interino? Es como, ¿por qué estamos creando cinturones, o tratando (de)? … No tiene por qué ser así«.

En cuanto al «quién» de las observaciones de Cormier, Tsarukyan mencionó a Poirier, Justin Gaethje y Michael Chandler como posibles opciones para un enfrentamiento por el título interino en los próximos meses.

Queda por ver si la UFC se pondrá de parte de Tsarukyan o de Cormier. En caso de que la promoción evite un cinturón adicional, el principal contendiente de peso ligero también parecería contento esperando un poco más para su primera oportunidad de alcanzar el estatus de campeón en el escenario más grande de MMA.