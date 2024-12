Daniel Cormier y la «fatiga mental» de Ilia Topuria

Daniel Cormier ha compartido sus pensamientos sobre por qué el campeón de peso pluma de UFC Ilia Topuria podría carecer de la motivación para defender su título, a pesar de sus actuaciones dominantes contra la competencia de élite.

Las recientes victorias de Topuria incluyen victorias por nocaut sobre Alexander Volkanovski y Max Holloway, con este último marcando la primera vez que «Blessed» ha sido finalizado a través de golpes durante su pelea en UFC 308 el pasado mes de octubre.

El español reveló recientemente su interés en ascender a la división de peso ligero para una posible pelea contra el máximo aspirante Charles Oliveira. También insinuó que sus días compitiendo en 145 libras podrían haber quedado atrás.

Cormier, hablando en su programa Funky and the Champ junto a Ben Askren, sugirió que la mentalidad de Topuria podría verse afectada por un tipo de fatiga mental más que por el agotamiento físico.

«Cuando vences a los mejores tipos, especialmente a los dos tipos que gobernaron la división durante tanto tiempo, puede haber un poco de fatiga allí», dijo Cormier. «No es como fatiga muscular; es fatiga mental. Tienes que estar tan arriba para hacer lo que le hizo a Max Holloway y para hacer lo que le hizo a Volkanovski».

«No me importa lo que te diga la gente. Los únicos que creían que haría lo que hizo fueron Ilia Topuria y su equipo. No noqueas a Max Holloway. Noqueó a Volkanovski. No se hacen esas cosas seguidas».

Mientras que contendientes como Movsar Evloev y Diego Lopes esperan en la división de peso pluma, Cormier cree que Topuria puede luchar para encontrar motivación después de derrotar a nombres tan emblemáticos.

Por ahora, parece que las miras del campeón están puestas en nuevos retos en el peso ligero, donde las peleas más grandes y las mayores apuestas pueden volver a encender su impulso.