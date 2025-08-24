El comentarista de la UFC, Daniel Cormier, ha hablado sobre la intensidad de la rivalidad entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor.

A finales de 2018, Khabib Nurmagomedov derrotó a Conor McGregor por sumisión en el UFC 229. Dominó ampliamente al irlandés durante la mayor parte de la pelea, y aunque Conor tuvo sus momentos, fue Khabib quien realmente acaparó los titulares esa noche.

Desde entonces, la rivalidad entre ambos ha continuado. Conor McGregor ataca constantemente a Khabib Nurmagomedov en redes sociales, incluso hoy en día, aunque Khabib se mantiene al margen.

Sin embargo, en una entrevista reciente, Daniel Cormier reveló que Khabib Nurmagomedov ciertamente no está dispuesto a olvidar todo lo que McGregor le hizo pasar.

► Daniel Cormier habla sobre Khabib Nurmagomedov vs. Conor McGregor

“Todavía no menciona el nombre de McGregor hoy”, dijo Cormier sobre Nurmagomedov en “Club Shay Shay”. “Sigue sin mencionar su nombre. Sigue sin mencionarlo. La semana pasada, dio una entrevista en Nueva York y dijo: ‘Este tipo’. Nunca lo menciona. Lo odia. Oye, están en el octágono y Conor susurra después del tercer asalto, después de que Khabib lo venciera: ‘Solo son negocios’. Khabib responde: ‘No, no lo son. No, no lo son’. Con esos tipos no te metes, tío.

“Iba a matarlo. Iba a dormirlo. Lo estaba sujetando y dijo: ‘Te pateé el trasero. Te pateé el trasero’. Luego saltó la valla e intentó vencer a su equipo. Yo estaba como, «¡Guau!». Pero tío, lo tenía. No iba a dejarlo ir porque sentía que este tipo le había faltado tanto el respeto a su familia que quería acabar con él. Y, sinceramente, a veces uno se esfuerza demasiado porque a Conor le dieron una paliza esa noche. Le dieron una paliza.

Nurmagomedov luego sometió a Dustin Poirier y luego a Justin Gaethje para su tercera defensa del título, antes de colgar los guantes en octubre de 2020. Cormier una vez afirmó que Nurmagomedov rechazó 40 millones de dólares de la UFC para salir del retiro.