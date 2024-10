El ex bicampeón de la UFC Daniel Cormier cree que Tom Aspinall ostenta actualmente la corona mundial de los pesos pesados por encima de Jon Jones y Francis Ngannou.

El debate en torno a quién ocupa el primer puesto como mejor peso pesado del mundo se ha reavivado tras una actuación destacada de Ngannou el pasado fin de semana en Riad, Arabia Saudí.

Encabezando un pago por evento de la PFL, «The Predator» debutó en la SmartCage golpeando a Renan Ferreira en el suelo y dejando al brasileño inconsciente en el primer asalto. El resultado llegó en la primera pelea de Ngannou en MMA desde enero de 2022.

Con el camerunés de vuelta en la discusión, parece estar luchando contra el campeón de peso pesado de la UFC, Jones, y su homólogo interino, Aspinall, por el trono mundial. Y aunque gran parte de la discusión posterior a la pelea de Ngannou se ha centrado en un anhelado enfrentamiento con Jones, Cormier dijo durante un reciente episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Chael Sonnen en el canal de YouTube de ESPN MMA que estarían compitiendo por la plata.

Tras desestimar la afirmación de superioridad de Ngannou sobre Jones y Aspinall, «DC» dijo que apostaría por el inglés para vencer tanto a «The Predator» como a «Bones», dejándolo como el mejor peso pesado del mundo.

«No creo que sea el mejor peso pesado, no Francis», dijo Cormier. «Creo que el mejor peso pesado es Tom Aspinall, todavía. Todavía creo que el mejor peso pesado del mundo en este momento es Tom Aspinall. Creo que Jon lo es, pero ahora es mayor. Creo que Aspinall todavía es joven, está fresco. Hay algo en no tenerlo todo todavía. Cuando lo tienes todo, es duro, tío. Este tipo Tom todavía no lo tiene todo. Claro, ha encabezado un par de pago por evento. Pero no está haciendo siete cifras cada vez que entra en el octágono. Él no ha estado haciendo un millón de dólares durante 10 años como Jon Jones.

«Creo que Jones ahora mismo lo tiene todo. … Hubo un tiempo en que podía pasar por cualquier cosa para seguir siendo campeón. ¿Puede seguir haciéndolo? … ¿Puede cavar tan profundo como lo hizo contra Alexander Gustafsson?». Cormier continuó. «Aspinall seguro que tiene un montón de preguntas, pero cuando nos fijamos en estos tipos todos en el papel, yo favorecería a Tom para vencer a Francis, yo favorecería a Tom para vencer a Stipe (Miocic), y yo en realidad favorecería a Tom para vencer a Jon Jones en este momento.»

Queda por ver lo que le espera en las MMA a Ngannou, pero dada su posición alejada de la UFC y la incertidumbre que rodea a una oposición adecuada, puede que le cueste cambiar la opinión de quienes comparten el sentimiento de Cormier.

El oriundo de Manchester confía en que tiene esa distinción, pero por desgracia no tendrá la oportunidad de demostrarlo la próxima vez. Para su desconcierto y la frustración de muchos aficionados, Jones no revalidará el título el mes que viene.

En su lugar, el ex monarca del semicompleto pondrá su oro en juego en el UFC 309 contra Miocic, que no ha competido desde su derrota por nocaut ante Ngannou en marzo de 2021.