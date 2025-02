Daniel Cormier ha sido testigo de primera mano de lo que Alex Pereira puede hacer dentro del octágono, mostrando actuaciones dominantes contra algunos de los mejores de la división de peso semicompleto.

Pereira hará su cuarta defensa del título contra el ex aspirante al título Magomed Ankalaev el próximo 8 de marzo, en el UFC 313. Ganó su primer título de la UFC en apenas su octava pelea profesional de MMA y conquistó su segundo campeonato en su undécima pelea.

El comentarista en color de la UFC, Cormier, que anteriormente ostentó los títulos de los pesos semipesado y pesado, dejó claro que no dudaría de las habilidades de Pereira. De hecho, cree que Pereira será una fuerza en la división en los próximos años.

«Una cosa que no voy a hacer es cuestionar a Alex», dijo Cormier en su canal de YouTube. «Ya no lo haré. No voy a cuestionar si puede o no luchar, no voy a cuestionar nada de eso nunca más, porque lo ha demostrado una y otra vez que lo que sea que esté haciendo es correcto y le ha permitido convertirse en uno de los mejores peleadores de todos los tiempos».

«Sí, es uno de los mejores peleadores de todos los tiempos en el menor tiempo que he visto a alguien construir un legado tan fuerte o un currículum tan fuerte, nunca lo he visto. Nunca he visto a nadie hacer lo que Pereira ha hecho, y él es un espíritu libre, tal vez ese espíritu libre le permite ser tan bueno como lo ha sido.

Este tipo es el hombre, y si supera este próximo reto, si supera a Ankalaev, voy a dejar constancia y decir que el semicompleto va a tener un problema de ‘Poatan’ durante mucho tiempo».

