Daniel Cormier sugiere Dustin Poirier vs. Arman Tsarukyan en UFC 300

A Daniel Cormier le gusta la idea de Dustin Poirier contra Arman Tsarukyan como una eliminatoria por el título de peso ligero de UFC.

Tsarukyan (21-3 MMA, 8-2 UFC) surgió como uno de los principales contendientes cuando rápidamente noqueó a Beneil Dariush en el cartel principal de UFC en ESPN 52 . Tsarukyan pidió una oportunidad por el título contra el campeón Islam Makhachev, quien actualmente está vinculado a una revancha con Charles Oliveira para su próxima defensa del título.

Poirier (29-8 MMA, 21-7 UFC) viene de una derrota por nocaut ante Justin Gaethje, quien opta por esperar una oportunidad por el título cuando llegue su turno. Mientras tanto, Cormier cree que Tsarukyan y Poirier deberían pelear.

«Lo que creo que debería suceder, no sé si sucederá, es que si Islam pelea en algún momento del primer trimestre del año, pones a Tsarukyan en UFC 300 contra Dustin Poirier. Porque Dustin dijo que quiere pelear en ese momento. Sabes que UFC 300 es alrededor de abril, lo pones en UFC 300, y luego tal vez, tal vez regrese a fin de año para esa tercera pelea que Makhachev dijo que quería. Ahora, tienes a un tipo que acaba de vencer a uno de los nombres más importantes si puede superar a Poirier.

“Si no lo hace, Dustin Poirier ahora reclamará la oportunidad por el título después de Justin Gaethje. Entonces, realmente aporta cierta estabilidad a esta categoría de peso. Tan a menudo como vemos hoy a los chicos decir cosas como: ‘Esperaré’. Esperaré un año si es necesario. No me importa.’ Arman Tsarukyan dijo: «Si no es la próxima pelea, pelearé con alguien más, y si no es después de esa, está bien, pelearé con alguien más otra vez». A él no le importa. Luchará una y otra vez hasta que sea innegable y tenga que tener la oportunidad de ganar el campeonato”.

Poirier ha insistido en que quiere peleas que lo emocionen. Nunca abordó una posible pelea con Tsarukyan, pero Cormier confía en que “El Diamante” aceptará si se le ofrece.

«Dustin Poirier es de Lafayette, Dustin Poirier no le tiene miedo a nada y Dustin Poirier es simplemente un perro. Entonces, si le dan esa pelea, la aceptará. Es un perro. Dustin Poirier es un perro absoluto, así que aceptará la pelea y creo que será una tremenda adición a UFC 300”.