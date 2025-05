Daniel Cormier revela que desearía haberse retirado en la cima

El ex campeón dual de UFC Daniel Cormier admite que debería haber colgado los guantes antes.

Cormier (22-3 MMA, 11-3 UFC) se retiró en 2020 tras dos derrotas consecutivas por el título de peso completo ante Stipe Miocic. El ex All-American de la División I de la NCAA fue uno de los pocos luchadores de la UFC que no solo ganó dos títulos simultáneamente, sino que los defendió con éxito.

Tras noquear a Miocic en el UFC 226 y convertirse en doble campeón, Cormier defendió con éxito su cinturón con una sumisión ante Derrick Lewis en el UFC 230. Fue entonces cuando Cormier hubiera preferido retirarse, pero en cambio, explica cómo se vio atraído a dos peleas más por el título contra Miocic.

«No solo escuches a tu cuerpo, porque tu cuerpo te lo dirá primero. Tu mente te lo dirá. Sabes cuándo es el momento. No todos consiguen lo que Khabib consiguió. Khabib literalmente tuvo un cuento de hadas. Él y Georges St-Pierre lograron salir en la cima. No todos lo consiguen. Pero escucha lo que está disponible, las señales, todo lo que te llega a la mente. Cuando ya no te gusta entrenar, probablemente estés acabado.

Cuando ya no te gusta la competición ni la esperas con ilusión, probablemente estés acabado. Sinceramente, no necesitaba pelear esa última pelea contra Stipe, ni las dos últimas. No lo necesitaba. Solo quería pelear y no estaba listo para dejarlo ir. Había demasiado dinero en ese momento; el dinero se volvió demasiado bueno. Pero hicimos un campamento de entrenamiento en mi garaje porque cerraron AKA. Debería haberlo reconocido entonces y haber escuchado todo.