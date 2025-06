Daniel Cormier: «Retiro afectará el legado de Jon Jones»

No tardó mucho para que el viejo rival de Jon Jones, Daniel Cormier, opinara sobre su retiro y sus últimos problemas legales.

Cormier y Jones pelearon dos veces por el título de peso semicompleto. Jones ganó ambas peleas, pero la segunda fue anulada debido a un positivo en una prueba de esteroides. Aunque la situación se ha calmado entre ambos desde que Cormier se retiró, es probable que siempre haya tensión entre ellos.

Tras el anuncio del retiro de Jones el sábado por parte del director ejecutivo de la UFC, Dana White, Cormier publicó un video en su canal de YouTube para comentar la noticia. Jones se retiró y renunció al título de peso completo de la UFC en lugar de participar en una pelea de unificación de títulos contra el campeón interino Tom Aspinall.

Momentos después de que se anunciara esa noticia, el periódico local de Jones, el Albuquerque Journal, informó sobre su último encontronazo con la ley relacionado con acusaciones de abandonar la escena de un accidente (lo que no sería la primera vez) en el que estaba involucrada una mujer ebria y semidesnuda cuyo coche supuestamente él conducía.

Pero antes de que Cormier diera su opinión sobre los problemas de Jones fuera de la jaula, habló sobre su decisión de retirarse sin pelear contra Aspinall.

«Dije: ‘Si Jon Jones no pelea con Tom Aspinall, se retira… Se retiró. No quería pelear con Tom Aspinall. Es sorprendente. ¿Tiene miedo? No. Pero al no pelear con Aspinall, abre la conversación. Les permite a todos preguntarse por qué no pelea con él.

«… Retirarse ahora abre la puerta a que la gente converse sobre si esto afecta el legado«.