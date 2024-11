El excampeón de dos divisiones de la UFC Daniel Cormier espera ver a Max Holloway abrirse camino en los niveles de competición en las 155 libras.

Un nuevo capítulo en la ilustre carrera de Holloway parece listo para ponerse en marcha en 2025. Después de quedarse a las puertas de recuperar el título del peso pluma el mes pasado en Abu Dhabi, el favorito de los aficionados pronto se despedirá de las 145 libras.

«Blessed» insinuó un ascenso permanente al peso ligero inmediatamente después de su primera derrota por nocaut a manos de Ilia Topuria, y posteriormente confirmó esa decisión el pasado fin de semana.

Gracias a su nocaut sobre Justin Gaethje el pasado mes de abril, Holloway ya se encuentra entre los cinco mejores de las 155 libras. Con eso en mente, un potencial eliminatorio por el título contra un nombre de alto rango podría estar esperándole. Cormier, sin embargo, espera que ese no sea el caso.

Durante el último episodio de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Chael Sonnen en el canal de YouTube de ESPN MMA, Cormier reconoció que las peleas contra los mejores nombres de la división de peso ligero estarán disponibles para Holloway. «DC», sin embargo, preferiría ver al hawaiano empezar desde abajo.

«Él está pidiendo a Dustin Poirier. Eso sería absolutamente fantástico. Pero, ¿hay una mejor manera de introducir a Max Holloway en la división de peso ligero?». Dijo Cormier. «¿Lo ponemos ahí con un Dustin por tercera vez? ¿O vemos qué pasa con Michael Chandler después de que pelee con Charles Oliveira? O empezamos a mirar un poco más abajo en la clasificación, Chael, y decimos: ‘Bueno, sería divertido verle pelear contra Rafael Fiziev. Sería divertido verlo pelear con un Benoît Saint Denis. Sería divertido verle pelear contra Paddy Pimblett‘.

«Sé que podría no ser divertido para Max, podría no ser genial para Max, pero le daría la oportunidad de trabajar su camino de regreso a la contienda sin estar allí con estos asesinos absolutos», continuó Cormier. «Personalmente, me gustaría ver a Max Holloway no estar frente a Dustin Poirier, Justin Gaethje, Alexander Volkanovski. … Algo no tan loco de un desafío».

Desafortunadamente para Cormier, sus súplicas pueden resultar ser demasiado poco, demasiado tarde. La pelota parece estar rodando firmemente en un tercer capítulo en la historia de Poirier y Holloway, con el primero dando recientemente su aprobación a la convocatoria de «Blessed» en las redes sociales.