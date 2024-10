Daniel Cormier: «Nunca ha quedado más claro que UFC no tiene competencia»

Daniel Cormier confía en que UFC no tendrá problemas para mantener su estatus como líder de MMA luego del reciente PPV de PFL.

La Professional Fighters League ha buscado durante mucho tiempo establecerse como un “co-líder” en el deporte de las artes marciales mixtas, y la promoción tuvo uno de sus eventos más importantes hasta la fecha el fin de semana pasado.

En Riad, Arabia Saudita, se llevó a cabo el último PPV de la PFL. Hacia el final de lo que ha sido un primer año con altibajos tras la adquisición de Bellator, la organización buscaba deleitar al público con peleas como Francis Ngannou y Cris Cyborg.

Esos dos nombres encabezaron la cartelera, compitiendo y ganando campeonatos inaugurales de súper peleas. Mientras que la brasileña ganó el suyo en una memorable guerra de cinco asaltos frente a Larissa Pacheco, “El Depredador” aplastó a Renan Ferreira en menos de cuatro minutos para marcar con éxito su regreso a la jaula .

Basta decir que la cartelera terminó con estilo y con muchos comentarios sobre los eventos que se desarrollaron dentro de The Mayadeen. Pero cuando se trata de la producción de PFL en su conjunto, muchos no quedan impresionados.

Entre ellos se encontraba en particular la estrella de la UFC Conor McGregor, quien insistió en que su empleador no tiene “ninguna competencia” en un tuit ahora eliminado durante el evento PFL.

Y durante un episodio reciente de su programa Good Guy / Bad Guy junto a Chael Sonnen en el canal de YouTube de ESPN MMA, Cormier compartió ese sentimiento.

“Es competencia, pero ¿es realmente competencia? La WWE y AEW tienen algún tipo de competencia. La WCW, cuando estaba allí, era competencia para la WWE. Conor McGregor habló sobre esto el fin de semana pasado. Dijo: ‘La UFC no tiene competidores’.

“Sentí que, a pesar de que estábamos viendo a la estrella más grande fuera de la UFC, nunca me quedó más claro que realmente no hay competencia. ¿Es bueno que la UFC no tenga un competidor que realmente pueda presionarlos?”

Sin embargo, la PFL parece estar más que satisfecha con el resultado y la recepción que tuvo el PPV Battle of the Giants. El fundador y presidente Donn Davis afirmó lo mismo durante una reciente entrevista al estilo Town Hall con Mike Heck de MMA Fighting .