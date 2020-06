Daniel Cormier no es fanático de Jon Jones vs. Mike Tyson

El ex "campeón-campeón" de UFC Daniel Cormier no tiene interés en ver a Jon Jones enfrentarse a Mike Tyson. Jones es el actual campeón de peso semipesado de UFC.

Actualmente se encuentra en su segunda carrera con el oro de 205 libras, aunque nunca fue derrotado por el título durante su primer reinado. Jones es uno de los campeones más dominantes que el deporte de MMA haya visto. En el lado del boxeo, Tyson es considerado como uno de los pesos completos ​​más terroríficos en la historia del boxeo y también enganchó oro durante su mejor momento.

Durante una conversación en línea, Tyson dijo recientemente que para que Jones obtenga un día de pago masivo, tendrá que compartir el ring de boxeo con él. Jones respondió diciendo que con mucho gusto pelearía con Tyson en un combate de boxeo siempre y cuando acepte una pelea de UFC también . Hablando con Ariel Helwani de ESPN , Cormier dejó en claro que no tiene interés en ver este combate de ninguna forma.

"¿De Verdad? Eso es una locura. Es extraño. Incluso escuchar que es un poco extraño. Al igual que escuchar toda la interacción entre los dos es extraño, así que lo voy a ignorar. No vende ¿Sabes cómo dicen que no vendiste algo? No estoy vendiendo esta cosa. No estoy vendiendo esta cosa va directamente al basurero ".