Daniel Cormier: "Nadie es capaz de pelea para siempre"

Daniel Cormier conoce todas las historias sobre los peleadores que ponen fin a su carrera, solo para terminar con el retiro y regresar a la acción.

De hecho, el ex campeón de dos divisiones de 41 años ha escuchado todas las formas en que UFC podría intentar mantenerlo activo con abundantes rumores de que Dana White probablemente le ofrecerá un incentivo financiero tan rico para quedarse. Sería una locura no considerarlo al menos.

Pero por mucho que a Cormier le guste pelear y los montones de dinero que conlleva competir al más alto nivel del deporte, él sabe que la arena en el reloj de arena se acaba para cada atleta en los deportes profesionales, y no es diferente.

"Me voy a perder la competencia, vivo para la competencia. Puede que sea el tipo más competitivo del elenco, pero tiene que parar para todos. Nadie tiene la capacidad de entrenar y pelear para siempre, y lo sé. Ahora puedo sentirlo en mi preparación".

“Algunas personas dicen: '¿Pero qué pasa si te dan todo el dinero por esto?' Y yo digo, si tengo que prepararme como me estoy preparando en este momento para hacer eso a mi edad durante un período prolongado de tiempo sería muy difícil. A los 36, 37, podían llamarme cinco semanas antes de una pelea y decir: '¿Estás listo?' Estoy como que no ahora, pero les garantizo que lo estaré en tres semanas, y lo haría. Ya no tengo ese lujo. Necesito 12 semanas para llegar a donde puedo hacer lo que tengo que hacer para ganar una pelea".