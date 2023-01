Daniel Cormier dice que una derrota ante Rafael Fiziev sería un gran revés para Justin Gaethje.

Gaethje (23-4 MMA, 6-4 UFC) se enfrenta a Fiziev (12-1 MMA, 6-1 UFC) en la pelea estelar del UFC 286 el 18 de marzo en Londres. El cartel principal se emite en pago por evento después de los preliminares en ESPN y ESPN +.

El ex campeón interino de peso ligero ha estado en la cima de la división desde que se unió a la lista de UFC, pero después de quedarse corto en su segundo intento por un título contra Charles Oliveira en mayo de 2022, Cormier cree que la pelea es una obligación para Gaethje.

“Justin Gaethje es un tipo de matar o morir“, dijo Cormier en su programa de ESPN, “DC & RC”. “Su mentalidad no cambia. Es solo un luchador loco al que le encanta estar en la mezcla, y sé lo mismo sobre Rafael Fiziev. Esta es interesante, pero también es una de esas peleas que puede ser el cambio de guardia porque si Gaethje pierde esta, será muy difícil para él recuperar ese lugar y esa estima que tiene en la división de peso ligero.”

Fiziev no ha perdido desde que cayó en su debut en la UFC ante Magomed Mustafaev, la única derrota en su historial. El especialista en muay thai ha noqueado a tres de sus últimos cinco rivales y, más recientemente, derrotó al ex campeón del peso ligero Rafael dos Anjos en su primera pelea estelar en UFC on ESPN 39.