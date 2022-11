Daniel Cormier cree que, a pesar del largo descanso de Jon Jones , podría capturar el título de peso completo de UFC. Sin embargo, eso no es lo que Cormier pensó inicialmente sobre su archirrival.

Antes de la pelea de unificación del título del campeón de peso completo Francis Ngannou con Ciryl Gane en UFC 270 en enero, Cormier dijo que Jones perdería ante ambos debido al tiempo fuera y la diferencia de peso.

“Mi opinión sobre él ha cambiado en este sentido, creo que tiene tanto talento que, independientemente, estará bien. También creo que se asegurará de que aún pueda competir”.

Jones tiene dos victorias sobre Cormier, una de ellas por nocaut en UFC 214, que fue anulada después de que Jones dio positivo por un metabolito de turinabol. Cuatro defensas del título después, Jones decidió renunciar a su cinturón de peso semicompleto en agosto de 2020, pero han pasado más de dos años y Jones aún no ha debutado en el peso completo.

Pero Cormier ya no ve eso como un problema. Señaló al ex campeón de peso welter de UFC Georges St-Pierre, quien pudo regresar de un despido de cuatro años para destronar al entonces campeón de peso mediano Michael Bisping en UFC 217. Cormier no ve por qué Jones no pudo lograr esa hazaña también.

“Sabes qué es una locura, como que todo el mundo habla de tres años, tres años, pero hay otras personas que han regresado. Georges St-Pierre ganó un campeonato después de estar fuera todo ese tiempo”.