Daniel Cormier elige su pelea favorita de 2024

A la hora de elegir a su candidato a la pelea del año, Daniel Cormier, miembro del Salón de la Fama de la UFC y actual comentarista en las transmisiones, dio prioridad al rendimiento sobre la potencia de las estrellas.

Mientras que muchos aficionados han señalado peleas de alto perfil como la de Max Holloway contra Justin Gaethje en el UFC 300 -con el dramático nocaut de Holloway en el último segundo- o la asombrosa victoria por sumisión de Dricus Du Plessis sobre Israel Adesanya en el UFC 305 como contendientes, Cormier optó por una elección menos convencional. Para él, el emocionante combate entre Esteban Ribovics y Daniel Zellhuber en el UFC 306 destaca como el mejor del año.

El combate, celebrado en el Sphere, fue una guerra de idas y venidas llena de cambios de ritmo. Al final, Ribovics salió victorioso por decisión dividida.

«No soy víctima del nombre», explicó Cormier durante un episodio de su programa Good Guy / Bad Guy con Chael Sonnen. «Como expertos, como aficionados y como gente que ve este deporte, a menudo nos enamoramos de los grandes nombres.

«Por eso vemos peleadores que ganan el premio a la Pelea de la Noche o a la Actuación de la Noche, incluso cuando hay peleas inferiores en la cartelera y que son mejores. El hecho de que sean la atracción principal y ganen más dinero no significa que la pelea en sí haya sido superior. No me creo lo de los nombres taquilleros.

«Mi elección es Zellhuber contra Ribovics en UFC 306», continuó. «¿Recuerdas lo mal que Daniel Zellhuber lastimó a Ribovics al principio? ¿Y cómo Ribovics cambió las tornas y puso en serios aprietos a Zellhuber al final? Las agallas y la determinación que estos dos jóvenes peleadores mostraron el Día de la Independencia de México, en una gran cartelera en el Sphere, fueron extraordinarias.

«Fue todo acción de pie, apenas lucha libre, y los intercambios de idas y venidas. Fue tan buena como cualquier pelea que hayamos visto este año, independientemente de los nombres involucrados».