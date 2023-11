Daniel Cormier desea que Jones vs. Miocic haya ocurrido en su mejor momento

UFC 295 recibió un gran golpe cuando Jon Jones sufrió una lesión que canceló su enfrentamiento programado contra Stipe Miocic , pero el ex enemigo Daniel Cormier cree que la pelea que los reemplazó en realidad puede proporcionar un asunto más entretenido.

Con Jones fuera, UFC se apresuró a realizar una pelea por el título interino de peso completo que enfrentará a Sergei Pavlovich contra Tom Aspinall en el nuevo evento coestelar del sábado. Si bien Pavlovich y Aspinall definitivamente no tienen el mismo valor de nombre que Jones o Miocic, Cormier sostiene que sigue siendo una pelea potencialmente mejor solo porque esos dos están ahora mismo en su mejor momento.

No puede decir con certeza que ese sería el caso con Jones vs. Miocic, especialmente cuando se enfrenten en 2024.

«Para mí, el purista, creo que podríamos tener una pelea mejor y más competitiva entre dos tipos en su mejor momento. Porque mientras Jones todavía esté en su mejor momento pero Stipe tenga 41 años, no lo sé. Hablo mucho con él, hablo con Stipe. No sé cómo está entrenando, pero sé que a los 41 años, cuando me estaba preparando para pelear con él, sentí la diferencia.

«Así que no sé si él siente la diferencia y a los 42 años, cuando peleen el próximo año, debes sentir un poco de diferencia o eres Randy Couture y nadie es Randy Couture».

Debido a que Cormier experimentó sus propias luchas a veces cuando pasó de los 40 años, no puede evitar preguntarse cómo será Miocic después de un descanso de tres años a los 42 años.

«Me gustaría ver a esos tipos con Stipe en sus 30 y Jones en sus 20. Somos un negocio, lo entiendo. Es una pelea masiva sólo por el valor del nombre y lo harán. Va a ser una pelea tremenda, pero me gusta este nuevo [evento co-principal]”.

Pavlovich llega a su pelea por el título interino de peso completo con seis victorias consecutivas, todas por nocaut, sin que un solo oponente supere el primer asalto. Sus últimas tres actuaciones fueron todas contra oponentes clasificados cuando despachó a Derrick Lewis , Tai Tuivasa y Curtis Blaydes de manera rápida mientras pasaba menos de cinco minutos en total combinados en la jaula.

En cuanto a Aspinall, cuenta con un récord de 6-1 en UFC, incluidas victorias sobre Alexander Volkov , Marcin Tybura y Serghei Spivac . Sólo ha pasado a la segundo round una vez desde que se unió al roster de UFC y aparentemente también recibió grandes elogios de otra leyenda antes de su pelea del sábado.