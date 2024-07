Daniel Cormier defiende a Jon Jones de los cargos de delito menor

El miembro del Salón de la Fama de la UFC Daniel Cormier y el campeón de peso completo Jon Jones tienen un pasado acalorado, pero cree que su rival fue «bombardeado» con un par de cargos por delitos menores después de un incidente con un recolector de muestras de pruebas de drogas.

Años después de que Cormier y Jones protagonizaran su saga de campeonatos en la UFC y de todos los acontecimientos dramáticos que rodearon sus combates, la tensión entre ambos ha disminuido. Hubo un momento en el que los dos hombres no podían estar juntos en la misma habitación, pero con el paso de los años, han prevalecido las cabezas más frías, aunque no se consideren amigos.

Ahora, como Jones ha sido acusado de agresión e interferencia con las comunicaciones a raíz de un presunto incidente ocurrido el 30 de marzo, Cormier ha salido en defensa de su rival.

“Sé que todos nos apresuramos a juzgar a Jones debido a sus problemas pasados, pero la realidad es que, si un hombre está en su casa y está tomando unas copas en los confines de su propio hogar, ¿Qué pasa? Es su derecho hacerlo. Y si vienen los examinadores de drogas y puede que esté un poco achispado o confundido, tal vez las interacciones no sean tan divertidas o tan fáciles como podrían haber sido en otras ocasiones.

“Siempre pensé que era una tontería. No creo que vaya a salir gran cosa de esto, pero como él es quien es, siempre es una historia, independientemente de lo que le pase a este tipo. Y honestamente, es como vivir bajo los focos de atención, pero creo que debido a todo lo que ha hecho en el pasado, la luz brilla un poco más sobre él, incluso en situaciones en las que no debería. Así que realmente no creo que esto sea tan grave. Algunas de las cosas que sucedieron en el pasado fueron mucho más serias”.

Jones negó las acusaciones y compartió un video de vigilancia que parecía mostrar a Jones chocando los cinco con el recolector de muestras, quien dijo que se sintió «aterrorizada» y «asustada» de Jones durante la visita a su casa de Albuquerque.

“Si odias a Jones y esperas que algo salga de esto, no creo que salga. Creo que este hombre fue un poco bombardeado y creo que un delito menor es solo la manera que tiene el tribunal de tomar alguna medida porque hay que hacer algo cuando uno hace algo mal”.

El miércoles, Jones se declaró inocente de los cargos en una audiencia virtual en un tribunal de Nuevo México. Cormier, por supuesto, no tiene capacidad legal oficial en el último caso de Jones, pero oírlo apoyar públicamente a su otrora acérrimo enemigo de esa manera habría sido impensable hace poco tiempo.

“No soy el juez ni el jurado, así que en realidad no importa. Solo soy un tipo al que no le gusta alguien y que lo defiende porque sé que es una tontería”.