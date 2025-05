Daniel Cormier defiende el paso de Islam Makhachev al peso wélter después de que Chael Sonnen le llamara cobarde.

Sonnen acusó a Makhachev de esquivar a Ilia Topuria después de que éste optara por dejar vacante su título de peso ligero de la UFC para ascender a la división del peso welter. El director ejecutivo de la UFC, Dana White, confirmó que Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) retará al recién coronado campeón Jack Della Maddalena a finales de año.

Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) renunció a su título del peso pluma para ascender al peso ligero, pero no podrá enfrentarse a Makhachev. En su lugar, se enfrentará a Charles Oliveira por el cinturón vacante en el evento principal del UFC 317 el 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

«La conclusión es que entraste en una división abiertamente que dijiste que no te enfrentarías a uno de los mejores», dijo Sonnen sobre Makhachev en «Good Guy / Bad Guy» con Daniel Cormier. «Eso no es un signo de valentía. Eso es un signo de cobardía. No me encanta la idea».

Cormier cree que las críticas de Sonnen son injustas. Recordó que Makhachev siempre ha hablado de su deseo de convertirse en campeón de los dos pesos, pero no estaba dispuesto a pelear con su amigo, Belal Muhammad, cuando era campeón del peso wélter de la UFC.

«No sé si está tratando de trollearme, irritarme, o si realmente cree lo que está diciendo«, dijo Cormier en su canal de YouTube. «Aquí es donde no estoy de acuerdo con Chael: Él había estado teniendo sus ojos en 170. Esto no es algo nuevo de lo que Makhachev estaba hablando. ¿Y qué hay del hecho de que la gente constantemente llama al Islam, me llamaron a mí, o a cualquiera que baje de peso “matones del peso”?

¿Qué pasa ahora que va a subir y va a pelear en una categoría de peso que la mayoría de vosotros decís que es más adecuada para su tamaño? ¿Cómo es que no está haciendo exactamente lo que la gente ha pedido? Y Jack Della Maddalena es tan duro como cualquiera en la UFC. Es un peleador increíble».

Cormier agregó que Makhachev siempre ha dado un paso adelante para la compañía cuando tenía el título de peso ligero de UFC.

«¿Cómo no va a ser eso valiente? Amo a Chael, y nos divertimos mucho en nuestro show, pero no puedes decir que alguien tiene ese tipo de comportamiento cuando están haciendo eso, y han defendido el cinturón múltiples veces», dijo Cormier. «Lucharon contra personas con poca antelación, lucharon contra personas que subían de categoría de peso, han hecho casi todo lo posible para demostrar que están dispuestos a ponerlo en la línea«.

«Esta es la primera vez que Islam ha puesto honestamente sus deseos por encima de lo que todo el mundo quiere. Porque cuando todo el mundo quería que peleara contra Volk, él lo hizo. Cuando todo el mundo quería que peleara con Arman, y Arman no podía, “Pelea con este tipo que es el número 5, (Renato) Moicano”, peligroso, sin campo de entrenamiento, él lo hizo con un día de antelación. Siempre lo ha hecho. Así que decir que no fue un gran movimiento en ese sentido, no estoy de acuerdo con eso en absoluto «.